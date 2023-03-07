AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, düzenlediği basın toplantısında milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, düzenlediği basın toplantısında milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya il teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allahtan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı yaralılara da acil şifalar dileyen Aksu;” Asrın felaketi niteliğini taşıyan depremde hamdolsun devletimiz ağır yaraları sarmak için ilk andan itibaren sahaya sürdüğü tüm gücünü sarf etmeyi sürdürüyor. Devlet ve miller olarak el ele vererek bu yaraları hep birlikte saracağız” dedi.

“Bu kutlu davanın bayrağını kirletmeden taşımanın onur ve gururunu yaşadık”

Onur ve gurur duyduğu Ak parti kurucu il başkan yardımcılığı, gençlik kolları başkanlığı, SKM başkanlığı gibi birçok kademesinde uzun yıllar görev aldığını belirten Aksu, “Şahsıma tebliğ edilen her görevi tüm yol arkadaşlarımla birlikte sultan şehrimizin sorunlarıyla, vatandaşlarımızın talepleriyle yakından meşgul olarak bu kutlu davanın bayrağını kirletmeden taşımanın onur ve gururunu yaşadık. Bunun sonucunda tüm yol arkadaşlarımızın gayretiyle şehrimizde birçok başarıya imza attık. Yapmış olduğumuz özverili çalışmalar neticesinde şehrimizin ve ülkemizin hizmetine koşabilmek adına genel merkezimizle yapmış olduğumuz istişareler sonucunda 3 ağustos 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm kutlu davamızın il başkanlığı görevinden 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 28. Dönem milletvekili aday adaylığı için ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

“Görevimiz boyunca üzdüğümüz kırdığımız vatandaşlarımız varsa hepsinden helallik istiyorum”

Aksu, kutlu yolculuğun devam edeceğini ifade ederek, “ 22 yıl önce başlayan bu kutlu yolculuğum devam ediyor ve devam edecek. Ve bizler makam ve mevkii gözetmeden cumhurbaşkanımız sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında saf tutarak yolumuza devam edeceğiz. Bu süreç hepimiz için hayırlar getirsin. Bu dakikadan itibaren teşkilatlarımın bir neferi olarak Türkiye yüzyılı için, 2023 cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinde aziz milletimizin bize duyduğu güvene layık olmak için teşkilatlarımızın emrindeyim. Bugün huzurunuzda partimiz ve Cumhurbaşkanımız adına kapıları çalan gönüller alan ilçe başkanlarım ve yöneticilerine, ilçe belediye başkanlarına, kadın ve gençlik kolları başkanlarım ve yöneticilerine, il genel meclisi başkanımız ve üyelerine, belediye meclis üyelerimize, mahalle ve köy başkanlarımıza, sandık başkanlarımıza, il teşkilatımıza kayıtlı kıymetli üyelerimize, teşkilatlardan sorumlu koordinatörlerimize Sivas milletvekillerimize, belediye başkanımıza, grup başkanımıza, genel başkan yardımcımız, teşkilat başkanımıza ve sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Görevimiz boyunca üzdüğümüz kırdığımız vatandaşlarımız varsa hepsinden helallik istiyorum. Yine aynı şekilde benimde hakkım varsa helal ediyorum” açıklamasında bulundu.