AK Parti Şırnak İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahim Karatay, geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Kaza, Mağara köyü mevkiinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. AK Parti Şırnak İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahim Karatay’ın yönetimindeki 34 RK 500 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada yaralanan Karatay, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.