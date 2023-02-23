AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, deprem felaketi yaşandığı günden bu yana yapılan faaliyetlerle ilgili bir bilgilendirme yaptı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, deprem felaketi yaşandığı günden bu yana yapılan faaliyetlerle ilgili bir bilgilendirme yaptı.

Yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve ülke olarak derin üzüntü duyulan deprem felâketi sonrası, yaraları sarmak adına AK Parti Eskişehir Teşkilâtı, ilçe teşkilâtlarımız ve belediyelerimiz ile birlikte yardım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "11 ilimizi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından İl Başkanımız Zihni Çalışkan ve teşkilât mensuplarımız, Malatya ilini ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarımızın talep ve önerileri not edilerek, başta AFAD olmak üzere gerekli mercilere iletildi. Malatya ziyareti sonrası İl Başkanımız Zihni Çalışkan, Eskişehir Milletvekilimiz Prof. Dr. Nabi Avcı ile birlikte şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu meyanda; 24 saat esasına göre çalışmaların devam ettiği Valilik Kriz Yönetim ve Koordinasyon Merkezi, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi gören depremzede vatandaşlarımız, Eskişehir Öğretmenevi ve Doğan Aslan Bey KYK Yurdu’nda misafir edilen depremzede vatandaşlarımız ziyaret edildi." denildi.

Deprem bölgesine yönelik yardım çalışmalara ve gerçekleştirilen ziyaretlere dair açıklamada bulunan İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Yaşanan asrın felâketinde millet olarak yüreğimiz yandı. Yaşanan acıların tarifi yok. Felâketin ilk gününden bu yana milletimizin her daim olduğu gibi kenetlenmesi ve kilometrelerce yardım kuyrukları oluşturmasının dünyada başka bir örneği yok. Allah’ın izniyle bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız. Büyük yıkım yaşanan şehirlerimizdeki depremin izlerini silmek için devletimiz her zaman olduğu gibi milletinin yanında olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah’ın izniyle bu zorluğu da hep birlikte aşacağız. Yaraları birlikte sarmak adına, elimizden gelen bütün çözüm yollarını kullanıyoruz. Bölgenin ihtiyaçları istikametinde teşkilâtımızın ve belediyelerimizin yardım çalışmalarına yön veriyor, valiliğimizin yürüttüğü koordinasyon çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Ayrıca, şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizin barınma ve temel ihtiyaçlarıyla ilgili tüm taleplerini valiliğimiz ve ilgili kurumlarımızla anında çözüme kavuşturuyoruz. Vakit polemik değil; bir olma, iri olma, diri olma vakti. Bu zorlu süreçte taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Öte yandan, bugüne kadar AK Parti Eskişehir İl Teşkilâtı, ilçe teşkilâtları ve belediyeler olarak deprem bölgesine yapılan yardımların ise, 48 adet yardım tırı, 88 görevli personel, bin 50 koli gıda, 150 koli bebek maması, 2 bin 400 adet battaniye, 250 koli hijyen paketi, 4 tır su, bin 80 adet elektrikli ısıtıcı soba, 53 bin adet ekmek, 320 adet yatak, 500 adet yastık, 100 adet halı, 14 bin metre kefen bezi, 500 giyim kolisi, 9 konteyner, 11 adet iş makinesi, 19 adet binek araç ve 3 adet mobil mutfak olduğu belirtildi