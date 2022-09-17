Sığacık’ta faaliyet yürüten marinanın genişleme projesine karşı olduklarını açıklayan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, yeni bir balıkçı limanının ve Girlen Millet Bahçesi’nin yatırım planına alındığını altını çizerek “Sığacık’ın kısa vadede bu yatırımlara ihtiyacı var” dedi.

Sığacık’ta faaliyet yürüten marinanın genişleme projesine karşı olduklarını açıklayan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, yeni bir balıkçı limanının ve Girlen Millet Bahçesi’nin yatırım planına alındığını altını çizerek “Sığacık’ın kısa vadede bu yatırımlara ihtiyacı var” dedi.

AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın da katılımıyla Sığacık’ta balıkçılarla toplantı yaptı. Toplantıda konuşma yapan AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı Başkanı Ahmet Aydın, Sığacık’ta faaliyet yürüten marinanın genişleme projesine karşı olduklarını açıkladı. Aydın, yeni bir balıkçı limanının ve Girlen Millet Bahçesi’nin yatırım planına alındığını da ifade etti. Başkan Aydın, "Marinanın genişleme projesi gündeme geldiği ilk günden itibaren Sığacık Muhtarı Yaşar Keleş, Su Ürünleri Kooperatifi Yönetimi, bölgede faaliyet yürüten balıkçılar ve kanaat önderleriyle irtibat halinde olduk. Projenin genişleme projesi il başkanlığının destekleriyle oluşturulan bir komisyon tarafından bilimsel olarak değerlendirildi. AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı olarak marinanın genişlemesine tüm bu veriler ışığında karşıyız. Sığacık’ın yeni balıkçı limanlarına ihtiyacı var. AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı’nın gayret ve çabaları ile yatırım programına alınan yeni balıkçı barınağı ve Girlen Millet Bahçesi projelerini kısa sürede hayata geçmesi için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

"Tüm birimler bu proje ile ilgili hassas davranıyor"

Sığacık Yat Limanı’nın genişleme projesine dair süreçle ilgili olumsuz görüşlerini konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ilettiklerini ifade eden Başkan Aydın, ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de görüştüklerini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da konuya önem verdiğini dile getiren Başkan Aydın, “Tüm birimler bu proje ile ilgili hassas davranıyor. Bakan Bey yeni balıkçı limanlarının mutlaka yapılacağını, yat limanının genişleme projesi ile ilgili de AK Parti İzmir ve Seferihisar’ın, İzmir milletvekillerinin konuyla ilgili fikirlerinin ve yapılan bilimsel çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Tsunami hatırlatması

Seferihisar’da ve Sığacık’ta balıkçılıkla geçimini sağlayan liman ihtiyacını en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Aydın, “40 kilometre bir sahil şeridimiz var fakat bu 40 kilometrelik sahil şeridinde sadece 1972’de yapılan mevcut balıkçı barınağımız var. Balıkçı ve tur teknesi sahiplerinin limanla alakalı çok ciddi bir ihtiyacı var. Hava poyraz olduğunda ya da lodos olduğunda ya tekneler dışarı çıkıyor ya da tekrar içeri giriyor. Tekneye zarar gelecek diye esnafımız tüm geceyi huzursuz geçiriyor. Yaklaşık 2 sene önce Sığacık’ta bir tsunami yaşadık. Daha önce yaşanmamış bir şeydi. Bu dönemde de barınağa ve bir balıkçı limanına ne kadar ihtiyaç olduğuna hep beraber şahit olduk” dedi.

Üç bölgede balıkçı limanı ve barınak projesi

Seferihisar’da üç bölgede balıkçı limanı ve barınak projesi yürüttüklerini söyleyen Başkan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sığacık, Doğanbey ve Akarca’da çalışmalarımız devam ediyor. Akarca Balıkçı Limanı projesinin revize çalışmasına başlandı. Biraz daha küçültüp projeye karşı çıkanların da kaygılarını, endişeleri ortadan kaldırılacak hale getirmeye çalışıyorlar. Doğanbey Balıkçı Limanı Sakızağacı bölgesindeki süreçte de ÇED tamamlanmış vaziyette. Sadece 2 tane kurumun görüşü kaldı. O da önümüzdeki ay itibariyle bitecek ve yatırım planlanıp ihale sürecine girecek. Sığacık Balıkçı Limanımız da inşallah tamamlanacak."

"Lütfen haklarınıza sahip çıkın"

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ile Sığacık’taki balıkçı esnafıyla buluşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da “Bugün Ahmet Başkan balıkçılarımızın ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması için elinden geleni yapıyor ve güzel bir sonuç ile 12 Ekim’de ihale sürecine geçiyoruz. Benim sizden ricam, sizler de lütfen haklarınıza sahip çıkınız. Biz size verilen sözümüzü yerine getiriyoruz ama yerel yönetimler vatandaşın, ilçe esnafının yararına olan projelere taş koymaya devam ediyor. Yine geçen sene Ahmet Başkan sizlerden gelen talep ile Akarca’da Balıkçı Limanı projesini talep etti, son noktaya gelip yatırım onayı alındığında yerel yönetimin davası ile süreç tıkandı” diyerek süreci takip ettiklerini söyledi.