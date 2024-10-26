AK Parti 8. Olağan Sarıoğlan İlçe Kongresi’nde onuşan Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “Allah’ın izniyle biz bir oluruz, iri oluruz, diri oluruz, bereketli oluruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti 8. Olağan Sarıoğlan İlçe Kongresi’ne katılarak partililerle bir ara geldi. Coşkulu gerçekleşen kongrede Büyükkılıç, AK Parti’nin ve belediyelerinin hizmet için koştuğunu belirtti. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan AK Parti 8. Olağan Sarıoğlan İlçe Kongresi’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü ve AK Parti Önceki Dönem Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, parti teşkilatı, ilçe yönetimi, Cumhur İttifakı MHP ilçe teşkilatı ve ilçe sakinleri katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sözlerine, ‘Dava arkadaşlarımız, gönüldaşlarımız’ diye seslendiği, şehitleri rahmet ile andığı ve birlik ve beraberlik vurgusu yaparak başladığı konuşmasında; “Allah’ın izniyle biz bir oluruz, iri oluruz, diri oluruz, bereketli oluruz. Sarıoğlan’ımıza da hizmet ederiz elbette 16 ilçemizi de bağrımıza basarak onların ‘ağabey’ diye söylediği o kelimenin içini doldurarak, o anlayış içerisinde yol alırız” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarının altını çizdiği kongredeki, kitap fuarından gastronomi günlerin, bilim şenliğinden buna benzer pek çok etkinlik ve hizmetlerine yer verdiği konuşmasında, zenginlikler şehri Kayseri’ye hizmet etmenin kendileri için onur vesilesi olduğunu paylaştı ve Kayseri’nin milli ve manevi değerlerine bağlı insanları olan bir şehir olduğunu vurguladı. Konuşması ‘gençlik burada başkanının yanında’ sloganları ile kesilen Başkan Büyükkılıç, insanların hayırlısının tepeden bakan değil, hizmet eden olduğunu belirterek, AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın kongrelerinin, birlik ve beraberlik bakımından kendilerinin göğsünü kabarttığını vurguladı.

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de kongrenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunarak, hizmet yarışının devam edeceğini dile getirdiler. Başkan Büyükkılıç, kongrede güven tazeleyen ve yeniden AK Parti Sarıoğlan İlçe Başkanı seçilen İbrahim Özkurt’u tebrik ederek, hizmetlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.