AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanlığında güven tazeleyen ve tekrar seçilen Av. Kenan Doğan, seçim müdürlüğünden mazbatasını aldı.

14 Ekim Pazartesi günü yapılan 8. Olağan Kongrede güven tazeleyen Ak Parti İlçe Başkanlığına seçilen Kenan Doğan, yönetim kurulu üyeleri ile gittiği ilçe seçim müdürlüğünden mazbatasını aldı.

Doğan, mazbata töreninin ardından yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Doğan, “Beni bu göreve tekrardan layık gören başta Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’e, Kars Milletvekilimiz Adem Çalkın’a ve İl Başkanımız Muammer Sancar’a teşekkür ediyorum.” dedi.