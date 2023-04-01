AK Parti teşkilatları vatandaşlar ile bir araya gelerek onların istek ve beklentilerini dinliyor. Teşkilatlar sorunların çözümü için mücadele ediyor.

AK Parti Bursa Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri ve yönetim kurulu, Roman vatandaşlar ile bir araya gelerek istek ve beklentilerini dinledi. Başkan İleri, sorunların çözümü için canla başla çalışacaklarını ifade etti. Ziyarete Milletvekili aday adayı Fikret Hatipoğlu da katıldı.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, “ Öncelikle yeni açılan Yenişehirli Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneğimiz hayırlı uğurlu olsun. Bizler Yenişehir’de yaşayan kocaman bir aileyiz. Sizlerin istek ve beklentilerini biliyoruz. Bir olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Yeter ki birlik olalım. Bugüne kadar her seçimde bizlere destek oldunuz.14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde de desteklerinizi esirgemeyeceğinizden şüphemiz yok” diye konuştu.

Yenişehirli Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Şükrü Ülgen, “ Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Halkımızın istek ve sorunları belli bunların çözümü konusunda sizlerden acil olarak destek bekliyoruz. Dün olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.