AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize-Artvin Havalimanı 1 yılda 1 milyon yolcu taşıyabilecek kapasiteye ulaştığını belirterek “Bu bölgenin yolcusunu biz taşımak istiyoruz. Başka bir havalimanına yolcular yönlendirilmesin istiyoruz” dedi.

Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize-Artvin Havalimanı’nda sorunların konuşulması için gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yaptı. Rize-Artvin Havalimanı’na uçak sefer sayılarının her geçen gün arttığını ve yurt dışı bağlantıları için de gerekli adımların atıldığını dile getiren Avcı “Sefer sayıları her geçen gün arttırılmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuşmuştuk, ilgili bakanımız ile de konuştuk. Gerekli talimatlar da verildi. Sefer sayılarının arttığının ispatı da Temmuz ayında bir rekor kırıldı. Bir ay içerisinde 123 bin yolcu taşımışız. Buda Rize-Artvin Havalimanı’nın gelecekte nasıl bir yolcu taşıma potansiyeline ulaşacağını bize gösteriyor. Yurt dışı seferlerimizde başladı. İnşallah bunları da arttıracağız. Başka ülkelere de seferlerin olması için başvuruları yaptık, yurt dışı seferlerini de arttıracağız. Yurt içinde başka illere koyabileceğimiz seferlerle ilgili hem şirketlerle hem de ilgili bakanımız ile gerekli görüşmeleri yaptık. Sayın bakanımız da görüşme yapacağını söyledi. İzmir için ve Antalya için belki bir çalışma yapılabilir. Bununla ilgili çalışmayı da bakan bey takip ediyor. Ulaştırma Bakanımızı da Rize’ye davet ettik zaten. İnşallah bu huşuların takibini yerinde incelemiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Bir tarafta 50-60 yıllık, bir tarafta 1 yıllık bir havalimanı var”

Rize-Artvin Havalimanı’nın Trabzon Havalimanı ile adaletsiz bir şekilde karşılaştırıldığını ve bu durumun Rize-Artvin Havalimanı’na haksızlık olduğunu ifade eden Avcı “Trabzon Havalimanı ile bir mukayese var. Gerçekten kendi havalimanımıza haksızlık yaptığımız kanaatindeyim. Bir tarafta 50-60 yıllık bir havalimanı var, yani bütün kurumları ile teşekkül etmiş, acenteler oluşmuş, turizm şirketleri oluşmuş, oteller oluşmuş, turizm alt yapısı oluşmuş, bağlantılar oluşmuş. Bir tarafta 1 yıllık bir havalimanı var. Bu 2 havalimanını çok eşitlermiş gibi mukayese etmek gerçekten doğru değil. Bu şehre ve bu havalimanına büyük bir haksızlık. Yavaş yavaş koşullar zaten oluşuyor. Turizm şirketleri oluşuyor, acenteler gelişiyor, Ortadoğu bağlantıları yapılıyor, Avrupa bağlantıları yapılıyor. Yolcu olduğu sürece bizim Rize-Artvin Havalimanı’nı uçaksız bırakamayız zaten. Yeter ki elimizde yeterli bağlantılar olsun, yeterli yolcu olsun” dedi.

“Bu bölgenin yolcusunu biz taşımak istiyoruz”

Rize’nin ve Artvin’in tüm yolcularını Rize-Artvin Havalimanı’ndan taşımak için gerekli olan bütün çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Milletvekili Avcı, “Eğer kendi ilimize bir havalimanı yapılmışsa, Artvin ve Rize bu havalimanını ortak olarak kullanıyorsa, bizim Rize milletvekili olarak arzu ettiğimiz tek bir şey var; bu bölgenin yolcusunu biz taşımak istiyoruz. Başka bir havalimanına yönlendirilmesin istiyoruz. Bununla ilgili gereken bütün tedbiri alacağız. Ayder bizim ürünümüz, Huser bizim ürünümüz, Pokut bizim ürünümüz, Çat bizim ürünümüz, İkizdere bizim ürünümüz. Bu ürünü pazarlayacaksak biz kendimiz pazarlayacağız ve bu şehir üzerinden pazarlamamız lazım. Bununla ilgili de Rize siyaseti olarak Rize’yi kimseye ezdirmeyeceğimizi hemşehrilerimiz yakından biliyorlardır. Bakan arkadaşımız da konuyla yakından ilgileniyor. Uçak seferiyse uçak seferi, teknik ihtiyaçlarsa teknik ihtiyaçlar, hepsini gidereceğiz ve bu havalimanını daha iyi bir hale getireceğiz. Rize-Artvin Havalimanı 1 yılda 1 milyon yolcu taşıyabilecek kapasiteye ulaştı. Uçağı olmayan bir havalimanı bu yolcuyu taşıyabilir mi? Her geçen gün bu sayı artıyor ve artmaya devam edecek. Ne kadar çok kişi buraya gelmek isterse o kadar kişiyi taşıyacağız. Doluluk oranımız yüzde 93.6. Bu yolcu potansiyeli elimizi çok güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.