AK Parti Refahiye İlçe Başkanlığına Tacettin Çiftçioğlu atandı.

AK Parti Refahiye İlçe Başkanlığına Tacettin Çiftçioğlu atandı.

İlhan Mızrak’ın istifasının ardından bir süredir boş kalan AK Parti Refahiye İlçe Başkanlığına Tacettin Çiftçioğlu atandı.

Konuya ilişkin AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Erzincan ilimizin Refahiye ilçe başkanlığına Tacettin Çiftçioğlu atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu çalışma ve gayretlerinden dolayı İlhan Mızrak’a teşekkür ediyor yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz” ifadelerine yer verildi.