AK Parti Palandöken İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi, Erzurum İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kısa süre önce İlçe Başkanı olarak atanan Durmuş Kılıç, tek listeyle girdiği seçimde teşkilat mensuplarının güvenini kazandı.

Kongreye, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat; Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Kars Milletvekili Adem Çalışkan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Koordinatörü ve MKYK Üyesi Sümeyye Esenyel, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını ise İl Koordinatörü ve Amasya Milletvekili Hasan Çilez üstlendi.

Ak Parti döneminde ekonomik ve sosyal gelişim

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti’nin iktidara geldiği dönemdeki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında ekonomik ve sosyal alanda yaşanan farklara dikkat çekti. Türkiye’nin 2002 öncesinde yıllık 235 milyar dolar olan gayri safi milli hasılasının, bugün 435 milyar dolarlık bütçeye ulaştığını belirtti. Güler, “Bugün merkezi bütçede 14 trilyon 800 milyar lira görüşüyoruz. Bu, 435 milyar dolara denk geliyor. Oysa AK Parti iktidara geldiğinde ülkemizin ürettiği yıllık gayri safi milli hasıla 235 milyar dolardı. Bu, Türkiye’nin AK Parti ile geldiği korkunç bir gelişmeyi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

TOKİ ile rekor dönemi

Güler, AK Parti iktidarlarının konut üretiminde sağladığı başarılara da değindi. 1983’te kurulan TOKİ’nin 2003 yılına kadar yalnızca 41 bin 150 konut ürettiğini hatırlatan Güler, AK Parti döneminde bu rakamın 1 milyon 400 bine ulaştığını vurguladı.

Azerbaycan Örneği İle Güçlü Türkiye Vurgusu

Konuşmasında 1990’lı yıllardaki Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine de değinen Güler, geçmişte Türkiye’nin Azerbaycan’a iki sivil helikopter gönderemeyecek durumda olduğunu belirtti. Bugün Türkiye’nin ihtiyaç duyulan tüm yardımları anında yapabildiğine dikkat çeken Güler, “30 yıl sonra Türkiye, Karabağ için hava kuvvetlerinden askere, silahtan tüm desteğe kadar ne lazımsa gönderdi. AK Parti’nin gerçekliği işte budur” dedi.

CHP belediyeciliğine eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini de eleştiren Güler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 46 milyar TL’lik bütçesiyle Körfez’i temizlemekte yetersiz kaldığını ifade etti.

Sevdamız Palandöken dağı kadar yüksek ve yüce

Ak Parti Palandöken İlçe Başkanı Durmuş Kılıç yaptığı konuşmada; ‘Bizler, partimizin bugüne kadar teşkilatlarında şiar edindiği uzlaşma, birlikte beraberlik, istişare gibi kıymetli kriterleri bugünden sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Millet ve memleket sevdamız adeta palandöken dağı kadar yüksek ve yüce. Sorumluluğumuz büyük, İşimiz vaktimizden çok. Bilmenizi isterim ki üzerimize yüklenen sorumluluğu bihakkın yerine getirecek ve bize inananların bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yüzünü yere eğdirmeyeceğiz’ diye konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajı

Kongrede konuşan diğer protokol üyeleri de birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, AK Parti’nin ülkeye kazandırdığı eser ve hizmet siyasetinin altını çizdi.

Yapılan konuşmaların ardından seçime gidildi. Tek liste girdiği seçimde teşkilat mensuplarının güvenini kazanan Durmuş Kılıç, teşekkür konuşması yaptı. Kongre, yoğun bir katılım ve coşkulu bir havada sona erdi.

Başkan Durmuş Kılıç’ın yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu; Abdurrehim Güneş, Ahmet Muhtar Gacır, Alparslan Gömeç, Burhan Diler, Burhan Özkan, Bünyamin Aslan, Cemil Çelik, Dilek Ergen, Emrah Aydın, Gürkan Karaca, Henifi Ekinci, İrfan Ömerderelioğlu, Kadir Soylu, Mehmet Işık, Melik Demir, Murat Dızman, Murat Kiki, Murat Küçük, Nihat Yılmaz, Orhan Çamkıranoğlu, Osman Ellik, Özer Uzun, Recep Yılmaz, Selma Türkez, Serpil Akpınar, Sinan Yavuz, Şirin Akkuş, Yavuz Baykal ve Yüksel Özyurt.