AK Parti Osmaniye İl Başkanlığına, Merkez İlçe Başkanı Servet Alibekiroğlu atandı.

3 yıldır AK Parti Osmaniye Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Servet Alibekiroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in kararıyla AK Parti Osmaniye İl Başkanı olarak atandı. İl Başkanlığı ataması sonrası Servet Alibekiroğlu’na hayırlı olsun ziyaretleri başladı. Gelen misafirler, seçim bölgelerindeki çalışmalara davet edildi.

İl Başkanı Servet Alibekiroğlu, “Kalpleri AK Parti ve Türkiye davası için atan tüm hemşerilerimi Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı hedefleri yolunda bizlerle beraber seçim çalışmalarında sahada görmek istiyoruz. Durmak yok yola devam. Kaybedecek bir dakika bile yok. Bütün Ak kadrolarla beraber gezilmedik, temas etmedik bir vatandaş bırakmadan gece gündüz çalışarak 14 Mayıs gününü partimiz için inşallah zafer günü yapacağız” dedi.