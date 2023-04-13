Ordu’da AK Parti Milletvekili Adayları için tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya telefon bağlantısı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordulular olarak bugüne kadar nasıl bozduysanız bundan sonrada bozacağınıza inanıyorum” dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’da bulunan Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Ordu Milletvekili 1. Sıra Adayı Mahmut Özer, ‘Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonu’nda iftar programı ile birlikte düzenlenen toplantıda milletvekili adayları tanıtıldı.

“Bazılarının hesaplarını sizler Ordulular olarak bugüne kadar nasıl bozduysanız bundan sonrada bozacağınıza inanıyorum”

İftar programı öncesi bulunduğu Malatya ilinden telefon bağlantısı ile Ordu’daki teşkilat üyelerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herkesin Ramazan ayını tebrik etti. Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif’in artık son günlerindeyiz. Rabbim bizleri Kadir Gecesi’ne kavuştursun. Bu vesile ile Ramazan Bayramı ile de müşerref olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Son dönemlerde Ordu’dan gelen bazı haberler bizleri üzdüyse de biz bunu her zaman siyasetin içerisinde yaşanan sıkıntılar olarak görüyoruz. Fakat Ordu, gerçekten AK Parti ile beraber çok çok önemli yerlere ulaştı. Yine AK Parti ile beraber yoluna emin adımlarla Allah’ın izni ile ilerleyecek. Şuanda ben Milli Eğitim Bakanım Mahmut bey inşallah Ordu ile beraber orada özellikle eğitimde atılacak adımlarda Ordu’ya çok farklı bir şekilde çıta yükseltilmesine fırsat verecektir, vesile olacaktır. Bunun yanında ikinci sıradaki arkadaşımız olsun öyle, üçüncü sıradaki Mustafa beyi zaten tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Dört, beş, hakeza öyle. Bunların hepsini komisyonlarımızda ciddi manada inceleyerek adımları attık. Şimdi diyorum ki durmak yok, yola devam. Bazılarının da hesaplarını da sizler Ordulular olarak bugüne kadar nasıl bozduysanız bundan sonrada bozacağınıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Ordu’ya açılış veya mitinge geldiklerinde her zamanki coşkuyu buradaki göreceklerine inandığını da sözlerine ekledi.

“Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda çıkmış olduğu yolculukta yepyeni bir dönemece gitmek üzere yola çıktı”

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katılımcıların Ramazan ayını kutladı, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Bakan Özer, “Şimdi Türkiye’miz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda çıkmış olduğu yolculukta yepyeni bir dönemece gitmek üzere yola çıktı. Ben, Ordu’daki yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ordu’ya hizmet etmiş olan tüm milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün birlik, beraberlik olma günü. Bugün, kişisel dertleri bir kenara bırakıp bu davanın ne olduğunu ve nereye doğru gittiğini anlama günü. Cumhurbaşkanımız Türkiye’ye yepyeni bir hikaye kazandırdı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya kadar tüm kademelerde, tüm alanlarda siz değerli vatandaşlarımızın hizmete erişimini kolaylaştırdı. Biz eğitimden biliyoruz, 2000’li yıllara kadar eğitimde Türkiye gerçekten çok kötü durumlardaydı okullaşma oranları, diğer alanlardaki eksiklikler son 20 içerisinde giderildi. Bunların teferruatına bu akşam girmeyeceğim. Sizlere çok daha fazla vakit geçirebileceğimiz zamanlarımız olacak” dedi.

Bakan Özer, 14 mayıs seçimlerinin kritik olduğunu ifade ederek, “Bugün il değerlendirme toplantısında kapsamlı bir şekilde değerlendirmelerde bulunduk. Ben inanıyorum ki sizlerle birlikte Ordumuzu çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Bu seçim gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturulan yeni birim yeni hikayenin çok daha güçlü bir şekilde yaygınlaşması için en kritik seçimlerden bir tanesi. İlk kez bu ülke Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendi hikayesini üretme, ona sahip çıkma ve özellikle mazlumların şarkılarını söylediği bir döneme tanıklık etti. Ben inanıyorum ki yeni dönemde sadece Türkiye’nin mazlumları değil, tüm dünyanın mazlumları, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şarkısını çok gür bir şekilde söylemeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

“14 Mayıs bir kere daha Türkiye Yüzyılına damga vuracak, bu kadrolarla milletimizin teveccühüyle bir zafer günü olacak”

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 14 Mayıs seçimlerinden bahsederek, “İnanıyorum ki AK Parti’nin gönül dünyasının en önemli şehirlerinden bir tanesi olan Ordu’da biz ayağını buraya basarak, dünyaya kafa tutan bir liderin arkasında siyaset yapıyoruz Bizi en iyi anlayan milletimizi işte Ordu gibi hemşerilerimizi arkamıza alarak siyaset yapabiliyoruz. Bunu inanıyorum ki Ordu’da teşkilatlarımız anlatmaya, aktarmaya devam edecekler ve inşallah isimlere takılmadan, sıfatlara takılmadan geliyorum asıl olanın hizmet olduğunu bilerek, hepimizin isminden, unvanından, bu siyasi hareketin bu mücadelenin büyük olduğunun bilinciyle koşmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, teşkilatlarımızla birlikte her daim bize vefa göstermiş hemşerilerimize layık olmanın mücadelesini vereceğiz. Vefa zor iştir, zor bir yokuştur. Öyle herkes beceremez kimisi yolda kalır, kimisinin nefesi yetmez, kimisi yoldan sapar. En mukaddes şey bizim için millete vefa. Her defasında huzuruna gittiğimizde yakamıza rozeti takan alnımıza ‘evet biz sizi biliyoruz, sizi destekliyoruz, bizim mücadelemizi siz verirsiniz ancak’ diyerek bizi kucaklayan, bağrına basan, bize yetkiyi veren milletimize vefamızın gereği gayret etmek, mücadele etmek çok çalışmak. İnşallah bunu yapacağız. 14 Mayıs’ta bir kere daha milletimizin bize bu emaneti vermesi için gayret göstereceğiz ve inanıyorum ki 14 Mayıs’ta bir kere daha Türkiye Yüzyılına damga vuracak bu kadrolarla milletimizin teveccühüyle bir zafer günü olacak inşallah” diye konuştu.

"Biz bir ümidiz, bu ümidi birlikte gerçekleştireceğiz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise programda yaptığı konuşmada, “1994 yılından bu yana Cumhurbaşkanımız ile beraberim, yapmadığım görev almadı ve bütün kademelerde bulundum. Şimdi bu muhteşem kalabalığı görüyorum, bu nitelikli kalabalık ve güçlü kadro inşallah 2. Yüzyılda Türkiye’ye yeni mukayeseli üstünlükler getirecek. Aynı zamanda ezilmiş milletlere ve ülkelere çözüm sunacak. Biz aynı zamanda bir ümidiz, bu ümidi birlikte gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili tüm çalışmalarımız hazır. Ben de bu altılı masanın 5’i ile çalıştım, dolayısıyla neler olduğunu biliyoruz. Ordu’nun şu kadrosu belirli bir program içerisinde hareket ettiği takdirde organize bir güç halinde çok güzel sonuçlar alabilecek” dedi.

Programda ayrıca AK Parti Mevcut Milletvekilleri Metin Gündoğdu ile Ergün Taşçı ile 28. Dönem milletvekili adayları da birer konuşma gerçekleştirdi.

Program, teşkilatların toplu bir şekilde fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.