Eskişehir’de AK Parti Odunpazarı 6. Olağan İlçe Kongresi’nde başkanlığa Engin Vural seçildi.

AK Parti Odunpazarı 6. Olağan Kongresi, Vehbi Koç Kültür Merkezi’nde yapıldı. Yapılan kongrede Odunpazarı İlçe Başkanı olarak Engin Vural seçildi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu yaptığı konuşmada, "Burhan Sakallı başkanımızın bir turizm merkezi olarak Türkiye çapında konumlandırdığı Odunpazarı’na bak, bir de şimdiki haline bak. Kalıcı tek bir eser yok. Bırak kalıcı eseri, yapılanları bile koruyamadı. Mevcut başkanın özel kalem müdürü bir kadın muhtara saldırmaktan ceza aldı. Şimdi de silahla adam yaralamada azmettirici olarak yargılanıyor. Kentsel dönüşüm diyorum, yetki istiyor. Küçük sanayide yetki sendeydi de ne yaptın? Hükümetimiz baktı olmayacak devasa TOKİ konutlarını başlattı. Koşa koşa gidip hemen dava etti, yıllarca hemşehrilerimizi süründürdü. O değil sonra da utanmadan çıkıp TOKİ mağduriyeti çözülsün diye beyanat veriyor. En ilginci de kıymetli dostlar televizyon televizyon gezip sabah akşam TOKİ’ye etmediği laf kalmayan, ağır hakaretlerde bulunan, neredeyse TOKİ’nin yaptığı her projeye bir bahane üreten belediye başkanı, TOKİ’nin yaptığı konutlarda oturuyor. Hayırseverlerin yaptığı kreşlerle övünüyor. Bunların en sevdiği beleş icraat. Başkalarının yaptığı projelerin üstüne konmak en profesyonel oldukları alan. Bunun dışında taş üstüne taş bile koymazlar. Bakın daha Sayıştay raporlarına girmiyorum kanuni süreç olduğu için. Bir ihaleler, bir alımlar, kiralamalar ne rezaletler ama. Zamanı gelince bunları hemşehrilerimizle de paylaşacağız tabii. Belediye yönetmek vizyon ister, emek ister, enerji ister. Bunlar örgütün içini dizayn etmekten, parti içi mücadeleden belediyeye vakit ayıramıyor tabii. Dolayısıyla kardeşlerim bir kez üstüne basa basa söylüyorum, kaybetmeye lüksümüz, rahatlamaya hakkımız yok" dedi.

"Yerel yönetimlerle hükümetin aynı ufka bakması çok önemlidir"

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Birlikte çok işler başardık ve daha da büyük hedeflere yürüyeceğiz. Bu kongre, Odunpazarı’nın geleceği için daha fazla çalışma, daha fazla gayret gösterme gününün miladıdır. Önümüzdeki dönem hep birlikte çok çalışacağız ve Odunpazarı’nın hak ettiği değeri görmesini siz kardeşlerimiz ile hep birlikte başaracağız. Biz, hizmet ve eser siyaseti yapan bir partiyiz. Yerel yönetimler ile hükümetin aynı ufka bakması çok önemlidir. Maalesef şehrimiz yıllardan beri aynı ufka bakan bir yerel yönetimle karşılaşmadı. Sürekli devlet kurumlarımızla kavga eden bir zihniyet mevcut. Buna karşılık, Odunpazarı ilçemize yapılan hizmetlerimiz için iş bilmez Odunpazarı belediye başkanı teşekkür etmek yerine, ne acıdır ki hükümet yıllardır odunpazarı’na ne yaptı deme cüretinde dahi bulunabiliyor. Odunpazarı’ndaki tarihi dokuyu ortaya çıkaran ve milyonlarca ziyaretçinin şehrimize gelmesini başlatan projelerin birçoğunda AK Parti’nin imzası vardır. Odunpazarı’nın bizim için yeri her zaman farklı olmuştur. Son olarak CHP’li zihniyetin engellemelerine rağmen Mamuca mevkiine 3 bin 109 sosyal konut kazandırdık, yetti mi yetmedi. Sayın cumhurbaşkanımızın müjdelediği sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir’e yapılacak 2 bin 400’e yakın sosyal konut tekrardan siz kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun."

“Durmak yok, yola devam"

AK Parti Milletvekili Fatih Dönmez, "Dün okuduğum bir haber beni gerçekten şaşırttı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ’Güneş enerjisi yatırımlarına gerek yok’ demiş. Önce birkaç kaynaktan kontrol ettim acaba doğru mu diye, maalesef doğruymuş. Rüzgâra karşısınız, hidroliğe karşısınız, kömüre karşısınız, peki o zaman ne yapacağız? Eğer bu yatırımları kapatırsak ne olacak? Bu zihniyeti anlamakta güçlük çekiyorum. Ben mecliste de söyledim, CHP zihniyeti dünyaya en az iki asır geriden bakıyor. İki asır önce sanayileşme yoktu, ne araba vardı ne de elektrik. Bu zihniyetle hareket etselerdi bugün hâlâ taş devrinde yaşardık. Üretime ve madenciliğe karşılar, çünkü kendi değerlerini bilmeden hizmet ediyorlar. Bizim partimizin amblemindeki ampulden rahatsızlar. Bu ampulün elektriğini kesmeye çalışıyorlar. Ancak buradan söylüyorum bizim logomuzdaki ampul enerjisini sizlerden alıyor. Bizim partimiz çalışmasa bu hizmetler mümkün olur muydu? Bugüne kadar teşkilatımızda görev almış, hizmet etmiş tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bayrağı devralacak kardeşimize ve ekibine de başarılar diliyor, ’Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam’ diyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan da yaptığı konuşmada, "Bugün burada yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Bu kongre, bayrak değişimidir. Ancak unutmayalım ki bu bir veda değil, bir devrin yenilenmesidir. Görev alacak kardeşlerimiz, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edecek. Bizim davamızda görev bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralan, daha ileriye taşımak için elinden geleni yapar. Odunpazarı teşkilatı, bugüne kadar nasıl örnek bir duruş sergilediyse, bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir. Çünkü bizim hedeflerimiz büyük, yükümüz ağır. Ama biliyoruz ki bu dava, güçlü kadrolarla, sağlam teşkilatlarla yürür” diye konuştu.

"Çözüm üreten bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz”

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:

“Biz 22 yıldır milletimizin teveccühüyle büyümüş, milletin derdiyle dertlenmiş, hizmet aşkıyla yanıp tutuşmuş bir davanın erleriyiz. Bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için yerelden başlayan, vatandaşlarımızın her talebine, her beklentisine çözüm üreten bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz.”

Yapılan kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak katıldı.