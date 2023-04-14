AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı’nda göreve yeni gelen Başkan Furkan Alpaslan, kurduğu dinamik ekibiyle çalışmalarına hız verdi.

Göreve gelir gelmez kurduğu genç ekiple girilmedik sokak bırakmamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, Nilüfer’e yeni bir soluk getirmek için kolları sıvadı.

Genç başkan ve dinamik ekibi sıkılmadık el bırakmıyor. 7’den 70’e her kesimi kucaklayan Furkan Alpaslan ve ekibi seçimlerde Nilüfer’i farklı noktaya taşımak için gece gündüz demeden programlarını sürdürüyor.

Ak Parti’nin son 21 yılda verdiği tüm sözleri tuttuğunu, havalimanlarından, hastanelere, yollardan, barajlara hemen hemen tüm alt yapı çalışmasının hayata geçirildiğini hatırlatan Furkan Alpaslan, "14 Mayıs seçimleri Türkiye Yüzyılı için çok önemli. Ülkemizin son 21 yıldaki kazanımlarını yok etmek isteyenler var. Muhalefet Türkiye Yüzyılı’na engel olmak istiyor. İnanıyoruz ki vatandaşlarımız da bu seçimin önemini kavradı. Devletin devamlılığına leke sürecek, tüm dünyada ülkemizin itibarını zedeleyeceklere fırsat vermeyecektir. Biz daha fazla çalışarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı yürüyüşü ve dik duruşuna destek olacağız. Ülkemizin muassır medeniyet seviyesine ulaşmasının önünü açacağız. Bugüne kadar AK Parti iktidarının yaptıkları, bundan sonra da yapacaklarının teminatıdır. Bugüne kadar ne söz verdiysek onların hepsini yerine getirdiğimiz için vatandaşımızın karşısına da alnımız ak bir şekilde çıkıyoruz. Deprem sonrası çalışmalar ve yeni dönüşüm projeleri başta olmak üzere Türkiye’nin değişimini sağlayacak en güçlü irade ve kadro da AK Parti ve Cumhur İttifakındadır. Milletimiz de bize güveniyor, inanıyor, bunu bizden bekliyor. Muhalefetin ülkesine geçmişte hiç bir değer katmadığını ve bu zorlukların üstesinden gelemeyeceğini de milletimiz çok iyi biliyor. Bunun için 15 Mayıs sabahı yeni ve güçlü bir Türkiye’ye uyanacağız" dedi.