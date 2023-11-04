AK Parti Niğde Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Filistin halkına destek olmak amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Parti binasında düzenlenen programa Ak Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Ak Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Onur Olça ve üyeler katıldı. Katılımcılar parti binasından Şadırvan Parkı önüne kadar yürüdü.

AK Parti Niğde Gençlik Kolları Başkanı Onur Olça yaptığı açıklamasında, "1948 Yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin’de katil İsrail 7 Ekimden bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin’de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır. Gazze’deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail’in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail’e destek için sıraya gelmiştir. Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükûnete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan; bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir" dedi.

İsrail’in Gazze’yi açık hava hapishanesine çevirdiğini söyleyen Olça, "Gazze’de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netenyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar Dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail’in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze’de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Bugün Anadolu’nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze’de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır" ifadelerini kullandı.