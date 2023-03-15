Aydın’ın Nazilli ilçesinde mevcut başkan Mustafa Abak’ın milletvekili aday adayı olması nedeniyle boşalan AK Parti Nazilli İlçe Başkanlığı koltuğuna Volkan Beyazıt oturdu. Başkanlık devri için düzenlenen tören ise yoğun katılımla gerçekleştirildi. Koltuğu devralan eski gençlik kolları başkanlarından Volkan Beyazıt, “İlk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı’nda başkanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi. Milletvekilli aday adaylığı için başkanlık görevinden istifa eden mevcut İlçe Başkanı Mustafa Abak’ın yerine atanan Volkan Beyazıt, düzenlenen törende görevi devir aldı. Eski ve yeni başkan birbirlerine çiçek takdim ederek başarılar diledi. Devir teslim törenine Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk, AK Partili Belediye meclis üyeleri, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, eski İlçe Başkanı Mustafa Abak, belediye meclis üyeleri, teşkilatlar ve çok sayıda partili katıldı.

"Başkan Ökten, yeni ilçe başkanı Beyazıt’a başarılar diledi"

Doğu bölgesinin en büyük ilçesi olan Nazilli’nin AK Parti’nin oy deposu olduğunu ifade eden Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten: “Mustafa başkanla birlikte geçmişte hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz. Bu dava 22 yıldır durmaksızın yoluna devam esiyor. Görev değişimleri tabi ki olacak. Mustafa başkan bizim kardeşimiz. Nazilli ve Kuyucak’ta yükümüzü aldı. Partimize verdiği desteklerden, dolayı teşekkür edip helallik istiyoruz. Yönetimi de pazar günü temayül yoklamasına kadar yetiştireceğiz. Genel Merkezi’mizin oluruyla Volkan kardeşimiz yetki belgesini aldı” dedi.

"Seçimden galip çıkacağız"

Mustafa Abak’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yeni Başkan Beyazıt konuşmasında, “Başta teşkilatlar olmak üzere tüm partililerimi ve ittifak ortaklarımızı sahaya davet ediyorum. İlk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Beraber çalışıp basit hesapları göz ardı ederek, Allah’ın izniyle bu seçimden de galip çıkacağız. AK Parti olarak anlımızın akıyla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Süreç içerisinde kırgınlıklar istemiyorum. 2002’deki ilk günkü aşkla yolumuza devam etmek istiyorum. Değerli büyüğümüz Mevlana’nın söylediği gibi ‘Suskunluğumuz asaletimizdendir. Her lafa vardır mutlak bir cevabımız. Lakin lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarız adam mı diye.’ Başarılarımızın daim olması dileğiyle hepinizi saygıyla kucaklıyorum” dedi.