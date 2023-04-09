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Muğla AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayları şöyle sıralandı; " birinci sıra Kadem Mete, ikinci sır Yakup Otgöz, üçüncü sıra Eylem Tan, dördüncü sıra Turgay Öztürk, beşinci sıra Ali Mete Karagöz, altıncı sıra Hakan Fevzi İlhan ve yedinci sıra Ali Tekin."

Aday müracaatlarının alınması, anket çalışmaları, AK Parti genel başkan yardımcılarının başkanlığında görevli mülakat komisyonları ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon çalışmalarının ardından milletvekili aday listesi YSK’ye teslim edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimleri Muğla aday listesi açıklandı.

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