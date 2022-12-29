AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, kurum ve kuruluşları ziyaret programı dahilinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili Gökcan, yaptığı ziyaretler sonrası incelemelerde bulunarak kurum yetkilileri ile görüştü.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, kurum ve kuruluşları ziyaret programı dahilinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili Gökcan, yaptığı ziyaretler sonrası incelemelerde bulunarak kurum yetkilileri ile görüştü.

Marmaris’e gelen Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve ilçe yönetim kadrosu, İlçe Kadın kolları Başkanı Cavidan Öner ve kadın kolları yönetim kadrosu ile Polis Evi’nde bir araya geldi. İlçe yönetimi ile istişarelerde bulunan Gökcan ‘Durmak yola devam ‘ sloganı ile güçlü Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışmak gerektiğini belirterek ‘bizim Cumhurbaşkanımız belli’’ diyerek altılı masanın hala aday çıkarmadığına atıfta bulundu.

‘Deniz Ticaret Odası’na hayırlı olsun ziyareti’

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve İlçe yönetim kadrosu geçtiğimiz aylarda yeniden seçilerek koltuğunu koruyan Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı’yı ziyaret ederek denizcilik sektörünün sorunlarını dinledi. Gökcan, Marmaris’te sokaklardaki esnaflar ve vatandaşlar ile selamlaşarak hatırlarını sordu.

‘Ticaret Odası Başkanı Ayhan’ı yeniden seçildiği için tebrik etti’

Ziyaret programı dahilinde yeni dönem Marmaris Ticaret Odası Başkanlığına tekrar seçilen Süleyman Mutlu Ayhan ile görüşen ve hayırlı olsun dileklerini ileten Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve ilçe yönetimi turizm kenti Marmaris için planlanan tanıtım ve geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi edinerek ayrıldı.

‘Denizcilerin yüksek tekne bağlama zamlarına tepkilerini dinledi’

Marmaris Balıkçılar Barınağı olarak da bilinen azmak başında tekne ve kayıkçıların toplandığını duyan ve gelip dinlemek istediğini belirten Gökcan ziyaret programının dışına çıkarak denizciler ile görüştü. Denizcilerin zam isyanlarını dinleyen Milletvekili Gökcan hem azmakta bağlı kayıkçılara hem de belediye marina da bağlı lüks yatlara konu ile ilgili dilekçe yazmalarını ve kendisine iletmelerini rica etti. Dilekçeleri kendisine ulaştırdığı takdirde mutlaka Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ileteceğinin ve konunun takipçisi olacağının sözünü veren Ak Parti Muğla Milletvekili Gökcan planlı ziyaretlerine devam etmek için denizcilerin yanından ayrıldı.

‘Yeni hastane Mayıs ayının sonunda hizmete açılacak’

Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen, Marmaris 125 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatını da ziyaret eden Milletvekili Gökcan, Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce ve İnşaat firması yetkilisinden hastane ile ilgili bilgi aldı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ‘Yüklenici tarafından 2020 yılı içinde temeller atılarak yeni hizmet binası inşaatı başlamıştır. Zemin kat duvarları örülmüş, kaba inşaatı bitmiştir. Kreş olarak yapılan alan tamamlanmak üzeredir. Yükleniciden alınan şifahi bilgiye göre mekanik tesisatın tamamlanmak üzere olduğu, ilerleyen süreçte elektrik tesisatlarına başlanacağı belirtilmiştir. İhale uhdesi işin kaba inşaat olarak yüzde 100’ lık kısmı, toplam inşaatın ise yüzde 75’lik kısmı tamamlanmıştır. Hastanemiz 125 yataklı 12 erişkin yoğun bakım,4 yenidoğan yoğun bakım ile hizmet verecektir. Yüklenici firmanın verdiği bilgilere göre Mayıs ayı sonu- Haziran ayı başında kısmi teslime hazır hale gelecektir’’ diyerek yeni hastanenin hasta kabulüne başlayacağı müjdesini verdi.

‘MHP İlçe Başkanlığını ziyaret ettiler’

Program dahilinde Cumhur İttifakı paydaşı olan MHP Marmaris İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe başkanı Kemal Kalemci ve MHP ilçe yönetimi ile bir araya gelen Gökcan ve ilçe yönetimi yaklaşan seçim sürecine dair paylaşımlarda bulunarak sahada yapılacak çalışmaları konuştu.

Cumhur İttifaki ziyaretinin ardından Marmaris önceki dönem Belediye Başkan adayı ve turizmci iş insanı Doğan Tugay’ı da ziyaretlerinin ardından, işadamı ve turizmci Serkan Yazıcı’yı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

‘Nişan törenine katıldı’

Marmarisli vatandaşların evlerini partililer ile ziyaretin ardından, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan İlçe yönetim kurulu üyelerinden Ferdi Öztekin’in nişan merasimlerine katılarak nişan kurdelelerini kesti, hayırlı olsun ve mutluluk dileklerini ileterek Marmaris programını sona erdirdi.