Muğla’nın Fethiye ilçesinde ziyaret programları için Fethiye’ye gelerek ’Elden Ele, Nesilden Nesile Delbek’ projesi hakkında Fethiye Kaymakamı Alper Balcı’dan bilgi alan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Delbek çalgısını yaşatmak istiyoruz" dedi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ziyaret programları için Fethiye’ye gelerek ’Elden Ele, Nesilden Nesile Delbek’ projesi hakkında Fethiye Kaymakamı Alper Balcı’dan bilgi alan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Delbek çalgısını yaşatmak istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde projenin tanıtımının yapıldığını kaydeden Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, müzik öğretmenleri ve öğrencilerin yer alacağı faaliyet çerçevesinde Telmessos Antik Tiyatrosu’nda bir konser düzenleneceğini kaydetti. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Delbek Sanatçısı Türkan Abacı’dan bu geleneksel çalgının yapımı hakkında bilgi aldı. Kültürümüzde yer alan delbeğin resmileştirilmesi adına UNESCO’ya başvuruda bulunulduğu da öğrenildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan yaptığı açıklamada, “Kaymakamımız geleneksel kültürümüz olan delbek çalgısını yaşatmak için bir girişimde bulunmuş. Bölgenin geleneksel çalgısını resmileştirmek için UNESCO’ya da başvuruda bulunuldu. Fethiyemizin çok önemli bir kültürü. Bölgemizde 6 kişi delbek çalmayı biliyormuş. Bizler bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Bizler düğünlerimizde uzun yıllardır bu sesleri duyuyoruz. Delbek kursları ve eğitimleri verilecek. Gerekirse Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ile farklı çalışmalarda yapabiliriz. Kültürümüzü önce Türkiye, sonra da bütün dünyaya tanıtmak isteriz” diye konuştu.