AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın seçim döneminde vaad ettiği 25 projeden 23 tanesini yapmadığını belirterek, "Mudanya 2022 yılını da kaybetti. Başkan Türkyılmaz 9 yıldır Mudanya için söz verdiği projelerin hemen hemen hiç birisini yapmadı" dedi.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın seçim döneminde vaad ettiği 25 projeden 23 tanesini yapmadığını belirterek, "Mudanya 2022 yılını da kaybetti. Başkan Türkyılmaz 9 yıldır Mudanya için söz verdiği projelerin hemen hemen hiç birisini yapmadı" dedi.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast yaptığı basın açıklamasında; Mudanya’nın 2022 yılını da kayıp olarak geçtiğini iddia ederek şunları söyledi: "Seçim vaatlerinde çok sayıda projenin sözünü veren Hayri Türkyılmaz, sadece son seçimde vaatte bulduğu 25 projenin 23’ünü bile yapmayarak belediyecilik tarihinde bir rekor kırmış oldu. Sözlerini tutmayan Belediye Başkanı olarak Mudanya tarihinde yerini aldı. Sözünü verip el bile sürmediği projeler; Sağlık Kart, Halk Kart, Altın Yıllar Yaşam Köyü, Çağrışan Çocuk ve Meyve Ormanı, Bademli Doğal Yaşam ve Spor Merkezi, Sokak Hayvanları Köyü, Cumhuriyet Meydanı Yer Altı Otoparkı, Agah Bursalı Yaşam Ormanı, Bademli Vadi, Güzelyalı Atatürk Parkı, Benzin İstasyonu Destek Projesi, Hasköy Tarım Kongre ve Fuar Merkezi, Hasköy Soğuk Hava Deposu, Kadın Dayanış ve Üretim Kooperatifi, Myrleia Arkeoparkı, Tirilye Zeytinyağı Enstitüsü ve Müzesi, Gençlik Bilim Kültür Müzesi, Mudanya Akademi, Güzelyalı Anne Yaşam Merkezi ve Kreş, Girit Mutfağı Akademisi, Kadın ve Genç Yaşam Evi, Girit Mahallesi 2. Etap, Halitpaşa Cephe Sağlıklaştırma, Mudanya Dernekler Yerleşkesi, Yeni Sanayi Sitesi, Yaylacık Sosyal Yaşam Merkezi, İpekyayla Köy Konağı, Çepni Köy Konağı. Bunlara ek olarak proje yanlışlarıyla Yıldıztepe’yi halâ açamadılar. Bu sayıda ihtiyaç olmadığı halde plansız şekilde aldığı 700 saksıya çok ciddi bütçeler harcayarak heba etti. Vatandaşlar tarafından yapılan şikayetler üzerine saksıları ilgili ilgisiz Mudanya’nın farklı yerlerine dağıtmak durumunda kaldı. Yüzme Havuzu gibi projeleri de işletemeyerek kapattı ve Mudanyalıları cezalandırdı. Spor kulüplerine desteği kesti veya cezalandırdı. Mudanyaspor gibi köklü kulüplere vermediği destekleri gazetelerde vermiş gibi göstererek kulüpleri açıklama yapmaya sevk etti. Sayıştay Raporlarında Mudanya Belediyesi’nin çok sayıda hatalı işlemine vurgu yapıldığı halde gazetelere Tertemiz çıktık gibi bültenler gönderip raporun detayını paylaşamadı"

"Mudanya bir yıl daha kaybetti"

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın 9 yıldır Mudanya için söz verdiği projelerin hemen hemen hiçbirini yapmadığını öne süren Başkan Samast, "2022 yılında da ne bir açılış yapabildi, ne de söz verdiği projelerden birini yapabildi. Son yıllarda Mudanya sokaklarını süsleyen 1.200 kişilik amfi tiyatro projesiyle ilgili de bir çivi çakılmadığını ancak halâ sokaklarda reklamlarının olduğunu görüyoruz. Kaçak reklam alanlarıyla Mudanyalıları adeta algı oyunlarıyla yanılttı" ifadelerini kullandı.

"2022 yılında alınan tek araç VIP minibüs"

Mudanya Belediyesi’nin tüm araç ve makine parkının giderek eskidiğini ve yenilerinin alınmadığını vurgulayan Orhan Samast, "2022 yılında alınan tek araç Hayri Türkyılmaz’ın kullandığı VIP minibüs. Seçildiğinde belediye araçlarını vatandaşlara tahsis edeceğini söyleyerek eleştirilerde bulunan Hayri Türkyılmaz sıfır kilometre VIP minibüs alarak halkı kandırmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Şehit Şükrü Çavuş’un kemiklerini sızlattı"

Samast sözlerini şöyle sürdürdü: "Mübadele’nin 100.yılını bahane ederek 38 Yunan Belediye Başkanını ve Patrik’i Mudanya’da ağırlayan Hayri Türkyılmaz Mudanyalı Şehidimiz Şükrü Çavuş ve arkadaşlarının kemiklerini sızlatmıştır, tarihi bir ayıba imza atmıştır. Barış, kardeşlik gibi süslü cümlelerle ülkemize karşı adalarını silahlandıran Yunanlıları şirin göstermeye çalışarak küresel bir oyunun maşası olmuştur. Barış ve kardeşlikten bahsetmesi için Mudanya’da ayin yapan Patrik’e ve Yunanlı 38 Belediye Başkanına neden hukuka aykırı şekilde adaları silahlandırdığını ve bu silahları neden Türk Milletine karşı çevirdiklerini sorması gerekirdi. Atatürk’ü her ortamda kullanan ama Atatürk’ün Mili Mücadele ruhunu bir türlü anlamayan Hayri Türkyılmaz’a Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü hatırlatmak gerekiyor “Tarih, ihtiyatsızlar için merhametsizdir.”

"Mudanya’nın acil barınağa ihtiyacı var"

Mudanya’nın acil hayvan barınağı ihtiyacı olduğunu hatırlatan Samsat, "Mudanyalı vatandaşlar başıboş sokak hayvanları yüzünden güvenlik sorunları yaşamakta. Özellikle okula giden çocuklar ve kadınlar sokaklarda rahatlıkla gezemiyor. Sokak hayvanlarına sahip çıkmak ve onları sağlıklı şartlarda aşılarını da yapacak şekilde bir barınağın çok acil yapılması gerekiyor. Mudanya Belediyesi sorumluluğunda olan bu konuda gerçek adım atmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

"2023 bütçesi ceza ve arsa satışı üzerine kurulu"

Mudanya Belediyesi 2023 yılı bütçesinin önemli bir kısmı yine ceza ve arsa satışlarından oluştuğunu anlatan Samast. "Satışlardan elde edilen geliri çarçur eden ve ciddi bir proje yapmayan Hayri Türkyılmaz bu yıl da arsa satışına devam edip özel kalem bütçesinden ağırlama harcamaları yapmayı planlıyor. 2023 yılı için özel kaleme 16 milyon 220 bin TL para ayırarak kaynakları kötü kullanmaya devam ediyor. Vatandaşa keseceği cezayı 68 milyon 640 bin TL olarak bütçeye yazan Hayri Türkyılmaz aynı zamanda 124 milyon TL tutarında arsayı satacağını resmi olarak bütçeye ekledi. Hasköy başta olmak üzere bugüne kadar satılan 110.880 m2 arsaya ilave olarak binlerce m2 arsanın satılacağı, yani artık Mudanyalının elinden çıkacağı anlamı taşıyor. "Bir metrekare arazi satmayacağım diyen, satılanları da geri alacağım" diye söz veren Hayri Türkyılmaz’ın bu konuda da sözünü tutmadığı gibi ilave arsalar da satarak Mudanya’nın arazilerini de çarçur etmeye devam edeceği görünüyor. Arsa satışlarının artması belediyenin batağa doğru gittiğinin kanıtı

Mudanya Belediyesi Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın kaynakları iyi yönetmediği ve aşırı giderler oluşturduğu gayet açık. Tüm Mudanyalılar biliyor ki 9 yıldır Mudanya’da sağlıklı bir hizmet yapılmadı. Hizmet yapılmadığı gibi, uyumsuz, tutarsız, kavgacı, müsrif bir anlayışla Mudanya gelişimden geri bırakıldı. Diğer ilçelerle kıyaslandığında üzerine düşen bir çok sorumluluğu yerine getirmeyerek manipülasyonla halkı yanıltmaya devam etti. Verdiği sözleri tutmayan, hizmet vermeyen, makine parkı giderek eskiyen, arazileri satılan Mudanya hepimizin gözü önünde eriyor. Hizmetten yoksun kalıyor ve kaynakları giderek azalıyor. Mudanya’ya Hepimizin ve Mudanya’ya hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.