Ak Parti MKYK Ak Parti MKYK ( Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ) Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Sever , Mersin'de eğitim ve öğretime kazandırılan toplam maliyeti 918.404.822 TL olan 23 okul hakkında açıklamalarda bulundu.



Ak Parti MKYK Ak Parti MKYK ( Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ) Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Sever " Mersin’imiz, Uluslararası Çukurova Havalimanıyla, yük treni ve hızlı tren ağlarıyla, gelişen-büyüyen limanlarıyla, hızla tamamlanan otoyol ve bölünmüş karayollarıyla, gelişen organize sanayi bölgeleri ve yetişmiş insan gücüyle yatırım, üretim, istihdam, ihracat, ticaret ve lojistik açıdan, Marmara Bölgesine alternatif bir cazibe merkezi olma; eğitim, spor, sağlık altyapısı ve turizm potansiyeli ile dünya kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde şehrimize yapılan yatırımlar daha da artıyor ve hızlanıyor. Allah Zat-ı Devletlerinden razı olsun. "dedi.



Sever eğitim yatırımları hakkında şu bilgileri paylaştı ;

2024 yılında İlimiz Akdeniz İlçesinde toplam proje bedeli 202.109.010,34 TL olan ve toplam 96 derslikten oluşan 5 okulumuzun yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılmıştır.

2024 yılında İlimiz Bozyazı İlçesinde toplam proje bedeli 66.553.961,89 TL olan ve toplam 16 derslikten oluşan Tekmen Ortaokulunun yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılmıştır.



2024 yılında ilimiz Anamur ilçesinde toplam proje bedeli 98.396.296,82 TL olan ve toplam 24 derslikten oluşan Anamur Şehit Hasan Kuş İlkokulunun yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılmıştır.

2024 yılında ilimiz Erdemli ilçesinde toplam proje bedeli 43.781.154,61 TL olan ve toplam 12 derslikten oluşan Erdemli Özel Eğitim Anaokulunun yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılmıştır





2024 yılında ilimiz Mezitli ilçesinde toplam proje bedeli 126.014.409,02 TL olan ve toplam 52 derslikten oluşan 4 okulumuzun yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılmıştır.



2024 yılında ilimiz Tarsus ilçesinde toplam proje bedeli 223.474.192,50 TL olan ve toplam 92 derslikten oluşan 6 okulumuzun yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılmıştır.



2024 yılında ilimiz Yenişehir ilçesinde toplam proje bedeli 115.466.797,06 TL olan ve toplam 88 derslikten oluşan 3 okulumuzun yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılmıştır.



2024 yılında ilimiz Toroslar ilçesinde toplam proje bedeli 42.608.909,98 TL olan ve toplam 30 derslikten oluşan 2 okulumuzun yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılmıştır.

