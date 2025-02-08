Ak Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever , Mut ilçesinde yapıan , yapılmakta olan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili yaptığı değerlendirmede işler tersine dönecek Mutlu hemşehrilerimiz duble mutlu olacak dedi.

MKYK Üyesi Sever yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

Mut Barajımız Bizim İçin Ne İfade Ediyor ve Ne İfade Edecek?

Kıymetli hemşehrilerim, Baraj gövdesi ile beraber kapalı devre sulama sisteminin yapımı bugünkü fiyatlarla 15 milyar TL dir.

Sulanacak bölgede yaklaşık 15.000 kişi yaşıyor. Bu da kişi başına çocuklar yetişkinler yaşlılar dahil 1 milyon TL yatırım demek. Örneğin beş kişilik bir aile için devlet 5 milyon TL yatırım yapmış olacak 174.000 dönüm arazi cazibeli suyuyla buluşacak.

Tarsus Pamukluk Barajı’nın bu gün düz ovada suladığı alan 181.000 dönüm. Kırk köy cazibeli sulamaya kavuşacak.

Yıllık getirisi 3 milyar TL olacak.

Bölgede yaşayan 15.000 kişinin kişi başına yıllık geliri 200.000 TL artmış olacak.

Tarımla uğraşan beş kişilik bir ailenin yıllık geliri 1 milyon TL artmış olacak. Zeytin kayısı erik başta olmak üzere bölgede üretim patlaması yaşanacak. Üretilen bu ürünlerin en güzel şekilde değerlendirilmesini ise barajdan önce devreye girecek olan Mut Organize Sanayi Bölgemiz sayesinde sağlayacağız. Üretmiş olduğumuz meyve ve sebzelerimizi, soğuk hava tesisi olan, eleme paketleme ve ambalajlama üniteleri olan, soğuk taşıma ve pazarlama zincirin olan, kuruluşuna öncülük ederek destekleyeceğimiz Meyve-Sebze Satınalma, Depolama, İşleme ve Pazarlama Kooperatifleri ile bu ürünlerin hem yurt içinde hem yurt dışında en güzel şekilde değerlendirilmesi, pazarlanması sağlanarak üreticilerimizin geliri maksimum seviyeye çıkarılacaktır.

Yani; Mut’lu hemşehrilerimiz duble mutlu olacak, İşler tersine dönerek kimse asgari ücretle çalışmak için servislere doluşarak Karaman’a gitmek zorunda kalmayacak, Herkes doğduğu yerde doyacak, Gençlerimiz eğitim durumuna, kabiliyetine ve tecrübesine göre kimseden referansa ihtiyaç duymadan iş bulabilecek, Mut Organize Sanayi Bölgemizde kurulacak 100’ü aşkın fabrikada binlerce insanımız çalışacak, İşsizlik, fakirlik, fukaralık, garibanlık ve kimsesizlik kalmayacak, Kişi başına Milli Gelirimiz 25.000 Doları aşacak, İnsanlarımız bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine yaşayacak inşallah.