Ak Parti MKYK( Merkez Karar Ve Yönentim Kurulu) Üyesi Mustafa Sever, Mersin’de gerçekleştirilen Ak Parti İl Danışma Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada , ‘’ Kurtuluş savaşında ecdadımızın yazdığı destan ile kazanılan zaferin taçlandırılması ile kurulan Cumhuriyetimizin 100.yılını büyük bir gururla aziz milletimizle birlikte kutlayacağız.Ben de bu duygularla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyor , Kurtuluş Savaşında destan yazan ve Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize, şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyor rahmetle yad ediyorum ‘’ dedi.

MKYK Üyesi Sever konuşmasının devamında , ‘’ Bizler Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlamaya hazırlanırken , hepinizin malumu , Terör devleti İsrail’in hastane , okul ayırt etmeksizin sivillere karşı yürüttüğü Gazze'deki Filistinli Müslüman kardeşlerimize yapılan soykırım niteliğindeki saldırılar neticesinde bilerce masum insan hayatını kaybetmekte 10 binlerce çocuk kadın erkek yaralanmaktadır.İnsanlık suçu niteliğindeki bu saldırıları nefretle kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ‘’ dedi.

Sever İl Danışma kurulunda yaptığı konuşmasının devamında şu görüşleri paylaştı ;

Biz geçmişte ne demiştik değerli dostlarım?

Biz dostlarımızı ne sadece kalbimizle nede sadece aklımızla severiz. Olur ya... Kalp durur... Akıl unutur... Biz dostlarımızı ruhumuzla severiz. O ne durur, ne de unutur...

Biz sizleri unutmadık bugün burada sizlerin huzurlarınızdayız. Bundan dolayı da çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Enerjimizden heyecanımızdan çalışma azim ve kararlılığımızdan hiçbir şey kaybetmedik.

Bu vesileyle bizi unutmayan, takdir ve tensipleriyle, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olan Ak Partimizin dördüncü olağanüstü kongresinde Partimizin Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmemize vesile olan, bize böylesine büyük bir onur yaşatan ve bir o kadar da sorumluluğumuzu artıran Sayın Cumhurbaşkanımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı ve şükranlarımı arz ediyorum. Allah zat-ı devletlerinden razı olsun.

Kongremiz sonrasında 6 saati aşkın süren Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantımızdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere şu talimatı verdiler:

Durmadan, yorulmadan aşk ile çalışın ve gittiğiniz her yere selam sevgi ve muhabbetlerimi götürün.

Size Sayın Cumhurbaşkanımızın en kalbi selam ve muhabbetlerimi getirdim. Sizlerle birlikte durmadan, yorulmadan aşk ile çalışmaya geldim.

Sizlerden biri ve Mersinin bir evladı olarak beni, Genel Müdürlük, Milletvekili adaylığı, Bakan Yardımcılığı ve Ak Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı döneminden tanıyorsunuz.

Bu dönemlerde Rabbim nasip etti Mersin’imizin bütün yatırım projelerinin takibinin yanı sıra 10 binlerce hemşerimizin bireysel dertlerine derman ürettik. Kimsin necisin, hangi partilisin, referansın kim diye sormadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği destur üzere Kimsesizlerin kimi, dertlerin ve sorunların çözümü olmaya gayret ettik, halka hizmet Hakka hizmettir anlayışıyla çalıştık. Bütün hemşerilerimizin dertlerini dinledik haklı taleplerinin gerçekleşmesi için elimizden geleni ardımıza koymadık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımız Nurettin Nebati beyin öncülüğünde ülkemize, milletimize, devletimize, partimize ve Mersin’imize hizmet yolunda aynı gayret azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza birlik ve beraberlik içerisinde, ayrısız-gayrısız, amasız-fakatsız gece gündüz devam edeceğiz.

Biz yaradılanı Yaradandan ötürü seviyoruz, biz sizleri Allah rızası için seviyoruz. Millete hizmetkâr olabilmek bizim için şereflerin en büyüğüdür.

Ülkemiz ve dünya önemli bir süreçten geçiyor.

İki yılı aşkın süren Pandemi ve sonrasında dünya ekonomisinde baş gösteren durgunluk, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, başta enerji fiyatları olmak üzere girdi maliyetlerindeki fiyat artışları ve enflasyonist ortam, Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan-Ermenistan Savaşı, ABD-Rusya-Çin gerilimi, Filistin İsrail Savaşı hem dünya hem ülkemiz ekonomisinde sorunlara yol açmaktadır.

Bunlara ek olarak 6 Şubat 2023'te tüm Türkiye 13,5 milyon insanımızı etkileyen büyük bir deprem felaketine uyandı. Kahramanmaraş'ta üst üste meydana gelen 2 deprem maalesef 10 ilimizde yıkıcı etkilere sebep oldu. Milyonlar tek yürek olduğu deprem sonrasında binlerce can kaybı yaşanırken milyonlarca insan evsiz kaldı. Bu felaketin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar olarak hesaplanmaktadır..

Şundan emin olmalıyız ki; bütün sıkıntıların aşılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün Bakanlarımız, devletin kurumları, milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, teşkilatlarımız canla başla çalışmaktadırlar.

Böylesine büyük bir birikim ve tecrübeye sahip olan bu kadrolar bu sıkıntıların üstesinden rahatlıkla geleceklerdir. Daha önce yaptıklarımız yapacaklarımızın en büyük teminatıdır. Unutmayalım ve unutturmayalım “Yaparsa yine Ak Parti yapar”.

Mersin’imizde devam eden projelerin hızla tamamlanması ve ortaya konulacak yeni projelerin hızla hayata geçirilmesi noktasında Milletvekillerimizle ve parti teşkilatımızla beraber gece gündüz çalışacağımıza söz veriyoruz.

Dünyanın geldiği bu önemli süreçte, yeni yüz yıl, Türkiye Yüzyılı olacaktır. Buna inancımız tamdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, yeni yüzyılda Cumhuriyetimizi daha yüksek noktalara taşımak ve gençlerimize, onlara yakışan pırıl pırıl bir ülke emanet etmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz.

Bu güzide ekibin bir neferi olmaktan büyük bir mutluluk onur ve şeref duyuyorum.

Sizi sevmek güzel şey

Sizinle yol yürümek onurlu şey

Dünyanın en güzel sesinden

En güzel şarkısını dinlemek gibi bir şey

Hepinizi sevgilerimle saygılarımla ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın…