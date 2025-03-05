AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Harun Çelik’in katılımıyla anlamlı bir iftar programı düzenledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında düzenlenen iftar programına MKYK Üyesi Harun Çelik’in yanı sıra İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri, İl Genel ve belediye meclis üyeleri katıldı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelen partililer, paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini söyleyerek, "Bu anlamlı iftar programını düzenleyen Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz’a ve katılım gösteren tüm üyelerimize gönülden teşekkür ederim. Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz özel bir dönemdir" dedi.

Program, ilahiler ve dualarla devam etti ve katılımcılar, iftar yemeğinin ardından hoş sohbetlerle gecenin keyfini çıkardı.