AK Parti’nin Adıyaman Milletvekilleri, TBMM’de yeminlerini ederek göreve başladı.

AK Parti’den bu dönem milletvekili seçilen Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin etti. 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti 4, CHP 1 milletvekili çıkarttı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. Döneminde Adıyaman’ı temsil edecek olan AK Parti Milletvekilleri, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başkanlık ettiği genel kurulda yemin etti.