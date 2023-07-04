AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Bakanlık makamına giden Şahin ve Keskinkılıç, yeniden bakanlık görevine devam eden Koca’ya "hayırlı olsun" dileklerini iletti. Karabük’te yapılacak sağlık yatırımlarının görüşüldüğü ziyarette, milletvekilleri vatandaşlardan gelen talepleri Koca’ya aktardı. Şahin ve Keskinkılıç, "Bize iletilen taleplerin başında sağlık konusu geliyor. İlimizde sağlık alanında önümüzdeki süreçte çok güzel gelişmeler olacak. Bu konudaki projelerimizi bir bir hayata geçirecek, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları çözeceğiz. Karabüklülere selamlarını ileten bakanımıza gösterdiği ilgi için teşekkür ederiz" dedi.