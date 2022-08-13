AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar Gülüç Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı Gülüç Belediyesi’ne yönelik saldırılarından dolayı eleştirerek, kendisini şov yapmakla suçladı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar Gülüç Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı Gülüç Belediyesi’ne yönelik saldırılarından dolayı eleştirerek, kendisini şov yapmakla suçladı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı isim vermeden eleştirerek, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’a yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Sosyal etkinliğin sadece bir festival düzenleyip birilerine bol bol paralar kazandırmak olmadığını ifade eden Uçar, Posbıyık’ın Gülüç’te ki sosyal faaliyetleri ve yapılan hizmetleri kıskandığını söyledi. Uçar konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Gülüç son dönemlerde çok önemli faaliyetleri ve çalışmalarıyla gözde beldelerimizden bir tanesi. Bu nedenle Gülüç üzerine dönen, üzerine dikkatleri çeken bir belde olması münasebetiyle Gülüç’e karşı yapılan bir takım saldırılar görüyoruz. Belediye başkanımızın söylediği gibi Gülüç’teki faaliyetleri ve hizmetleri kıskananları görüyoruz. Gülüç gerçekten bölgemizin parlayan yıldızı. Coğrafi olarak yaptığı hizmetleri ve yapmış olduğu bu sosyal etkinlikleri ile de... Sosyal etkinlik sadece bir festival düzenleyip bol bol paralar veripte birilerine para kazandırmaktan ibaret değildir. Sosyal faaliyetler zaten sosyal belediyecilik anlayışının içerisinde yer alan partimizin genel ilkeleri içerisindeki çalışmalarımızdır. Bu gün yaptığımız sünnet şöleni, Ramazan ayı boyunca yaptığımız çeşitli etkinliklerle manevi huzuru topluma yaşatmak gibi çalışmalarla insanlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde bir araya getirmektir. Birlik ve beraberlikte rahmet vardır. Bu anlayışta hareket eden siyasi iradenin yöneticileri olarak bizde yerelde de genelde de bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Ama görüyoruz ki bunu kıskanan, hazmedemeyen çevrelerde yıpratmak için türlü türlü entrikalar düzenlemeye çalışıyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Bunlarla vaktimizi hiç oyalamayacağız. Biz ülkemize, bölgemize hizmet etme anlamında hem yerelde hem de genelde çaba sarf edeceğiz, gayret edeceğiz. Buda sizlerin duası, desteği ve birlik beraberlikle olacaktır. Bundan hiç şüphemiz ve endişemiz yoktur. Biz belediye başkanımızın her zaman yanındayız, arkasındayız. Gülüç beldemizin büyümesi ve gelişmesi için sosyal belediyeciliğin daha etkin bir şekilde vatandaşımıza yansıtılması için ne yapılması gerekiyorsa biriz, beraberiz. Biz burada görevimizi yapıyoruz. Başkaları gibi şov yapmıyoruz, hizmet üretiyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermek için sahadayız, birlikteyiz. Rabbim kötü gün göstermesin ama iyi günde de kötü günde de hep bir arada olma adına buralardayız. Çocuklarımızın Peygamber efendimizin sünneti vecibesini yerine getirmesi adına yapılan bu etkinliğin, çocuklarımızın erkekliğe adım attığı bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”