AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, “Milletin iktidarı, güçlü Türkiye’nin şifresi ve tam bağımsız Türkiye’nin güzergahıdır” dedi.

Milletvekili Süleyman Soylu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletin iktidarı, güçlü Türkiye’nin şifresi ve tam bağımsız Türkiye’nin güzergahıdır. Kendinden önce atılan her hayırlı adımın devamı, kendinden önceki her şer adımın karşıtı, kendine özgün siyasetin ve milletin emanetinin sahibi “Siyaset üzerinden hükümet etmenin ispatı, rüştüdür.” Demokrat Parti 10 yıl iktidar olmuş, Türkiye’nin yörüngesini değiştirmiştir. Siyasal mirası; darbelere, müdahalelere rağmen bizatihi 50 yıl sürmüştür. Çünkü millet kendine ait olana, sahip çıkana vefalıdır” ifadelerini kullandı.

Soylu’nun paylaşımının devamı şöyle:

“AK Parti’nin 3 Kasım 2002’de başlayan ve devam eden çeyrek asırlık iktidarı, Türkiye’nin geleceğine mührünü vurmuştur. Çeyrek asırlık bu iktidarın yaptıklarının ve siyasetinin mirası birçok nesilin aydınlatıcısı olacaktır. Liderler tarihe yön verirler. Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin geçmişten geleceğine, herkesin üzerinden geçeceği insanlığın umudu, milletimizin izzet ve şerefini ayakta tutan bir “köprü” kurmuştur. Gelecek nesiller bizden daha güçlü, daha özgüvenli, daha huzurlu ve daha müreffeh olacaktır. Allah milletimizden yardımını, desteğini esirgemesin.”