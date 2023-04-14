AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kale ilçesinde vatandaşlarla buluştu, ev ziyareti gerçekleştirdi ve ilçe meydanında düzenlenen iftara katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Şahin Tin; “Kale ilçemiz her zaman olduğu gibi yine Kale gibi yanımızda duruyor” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kale ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden esnafla bir araya gelen Milletvekili Şahin Tin, ilçe meydanında vatandaşların imece usulüyle düzenlediği iftara katıldı, ev ziyareti gerçekleştirdi. İlçe meydanındaki iftarın ardından vatandaşlara hitap eden Milletvekili Şahin Tin; “Aşkınan çalışan yorulmaz, biz memleketimiz için heyecanla çalışıyoruz” dedi. Milletvekili Şahin Tin; “Kale ilçemizde bugün güzel bir birlikteliği hep beraber idrak ediyoruz. Ramazan ayının gönüllerimize saldığı manevi iklim, yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşma hasletlerimiz daha da zenginleştiriyor. Ramazan’ın bereketini, muhabbetini ve samimiyetini hep birlikte bu gönül sofrasında sizlerle paylaşmaktan tarifsiz kıvanç duyuyoruz” dedi.

“Kale’yi bir üst lige taşıma vakti”

“Kale ilçemizde bizleri muhabbetle karşılayan hemşehrilerimize sevgileri için teşekkür ediyoruz” diyen Milletvekili Şahin Tin; “Milletimizin beklentilerini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştık çalışıyoruz. Bugüne kadar Kale ilçemizin her talebini karşılamanın gayretinde olduk. Söz verdiğimiz her konuyu sırasıyla yerine getirdik, hiçbir vatandaşımıza hayal kırıklığı yaşatmamak için cansiperane koşturduk, koşturmaya devam ediyoruz. Omuzlarımızdaki sorumluluğun farkındayız. Şimdi Kale’mizi bir üst lige taşımak için daha çok çalışma vakti” diye konuştu.