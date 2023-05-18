14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti Erzurum Milletvekili olarak seçilen Mehmet Emin Öz, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhammet Karaca ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez’i ziyaret eden AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurumluların cumhur ittifakına verdiği desteğe teşekkür etti. Erzurum’un sorunlarının çözümü noktasında TBMM’de en iyi çalışmayı ve hizmeti vereceğini söyleyen Öz, “Erzurum meselelerine ve sorunlarına vakıfız. Bunların takibi noktasında mesai mefhumu gözetmeden elimizden gelen imkanları sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.