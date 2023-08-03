AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

AK Parti 28. dönem Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, partisinin il başkanlığında düzenlenen etkinlikle vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm bulacaklarını söyleyen Kepolu, ”Bilindiği gibi biz 3 yıldır sahadaydık. Halkın talebelerini hep dinledik, çözüm arayışı içerisindeydik. Bugün halkın desteği ile vekil olarak vatandaşlarımızın karşısındayız. Burada halkın sorun ve taleplerini dinleyip hemen çözüm bulmaya çalışıyoruz. İl başkanlığımızın yaptığı bu program nedeni ile halkımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşların en çok işsizlik için geldiklerini söyleyen Kepolu, Diyarbakır’ı sanayi olarak hak ettiği yere getirmek için çabaladıklarını söyledi. Kepolu, “Geçmişten ve bugüne kadar milletvekilliğinden meclise kadar halkın bize ilettiği sorunların yüzde 80’i işsizlik. Genelde bayan arkadaşlarımızın bizden istediği çocuklarına bir iş bulmamız oluyor. Bu nedenle Diyarbakır’a en önemli yatırım sanayinin hak ettiği yere getirilip katma değeri fazla olan yatırımları arttırmak olacaktır. Sanayicilerimizin önünü açmamız lazım daha fazla iş imkanları sağlamamız lazım. Şuanda tekstil kentimizde çok önemli, çok değerli yatırımlar yapılıyor. Bununla beraber Diyarbakır çok önemli tarım yeridir, su kaynakları çok olan bir yerdir. Diyarbakır Ortadoğu’nun sanayi, ticari ve turizm olarak çok önemli bir şehridir" ifadelerini kullandı.

Kadınların azmi ve gücünü seçimlerde gördüklerini dile getiren Kepolu, "Bizim bir sloganımız var ’Beşiği sallayan dünyayı da sallar’. Biz kadınların gücüne, azmine inanlar insanlarız ve bunu da sahada görüyoruz. Biz kadınlarımızın azmini, gücünü seçimde de gördük. Bize inandılar güvendiler destek verdiler. Türkiye’nin her noktasında ve Diyarbakır’da parti olarak oylarımız yükseldi buda kadınlarımız ve gençlerimizin desteği ile oldu” dedi.