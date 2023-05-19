14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ardından Erzincan’dan milletvekili seçilen Süleyman Karaman mazbatasını aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Erzincan’dan 2’nci kez milletvekili seçilen Süleyman Karaman mazbatasını aldı. Eşi Sevim Karaman ve partililerle birlikte Erzincan Adliyesine gelen milletvekili Süleyman Karaman, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş’tan alarak İl Seçim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Karaman mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Benim için 2’nci bir mazbata ama çok değerli. Çünkü Erzincan halkımız, Allah razı olsun, bizi bağrına bastı ve yeniden milletvekili seçti. Birinci parti yaptı, en büyük tercihi AK Parti oldu. Öncelikle hemşerilerime teşekkürlerimi arz ediyorum. Erzincan bu sefer AK Parti’den 2 milletvekili yerine 1 milletvekilini tercih etti ama Erzincan halkı ne diyorsa bizim boynumuz kıldan ince. Allah nasip etti ikinci kez milletvekili olarak inşallah Ankara’ya gideceğim ve Erzincan’ın bütün problemlerini, ülkemizin de bütün meselelerinde çözmeye çalışacağız. Bu mazbatanın bana yüklemiş olduğu bir yük var. Hakikaten çok önemli bir yük. Bu yükü de inşallah en iyi şekilde taşıyarak bu ülkeye yararlı olmaya çalışacağız. Erzincan’da sevgi, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde bir seçim geçirdik. Bunun için de tüm Erzincanlı kardeşlerime, tüm partilere, bu konuda yarışan diğer parti yöneticilerine, adaylarına teşekkür ediyorum. Seçim devam ediyor biliyorsunuz ki 28 Mayıs’ta tekrar sandığa gideceğiz. Orada da tüm Erzincanlı kardeşlerimize, ülkemizde ki bütün vatandaşlara tekrardan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmaya davet ediyorum. Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz ve bunun için de var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.