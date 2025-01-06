AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 6 Şubat depremleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen ceset torbası ve kefen alımı ihalesinde yolsuzluk yapıldığını iddia etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek TBMM’de tabutlu basın toplantısı düzenledi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen ceset torbası ve kefen alımı ihalesinde yolsuzluk yapıldığını iddia eden Gökçek, şunları kaydetti:

“6 Şubat 2023’te deprem yaşadık. 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu sürecin içerisinde Sayın Mansur Yavaş acil eylem dediğimiz 21B yöntemle bir ihale çıktı. Bu ihale biliyorsunuz ki afetlerde, depremlerde yapılabilecek bir ihale şeklidir. 17 Şubat 2023 tarihinde ihaleye çıktılar. Yani depremden 11 gün sonra. İhaleyi alan firma 80 milyon 155 bin TL’ye bu ihaleyi aldı. Daha sonra da ihale 11 Mart 2023 tarihinde mallar teslim etmek üzere sonlandı. Yani deprem oldu. Üzerinden 35 gün geçti. 35 gün gibi bir süre geçmesine rağmen acaba bunu o bölge içerisindeki hangi vatandaşlarımıza kullandılar? Kimlere bu kefen takımlarından ve ceset torbalarından gönderildi.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yıllık 30 bin adet kefen satın aldığını dile getiren Gökçek, “Yıllık Ankara’mızda otuz bin tane vatandaşımız hayatını kaybeder. Yani bu 30 bin tane vatandaşımız hayatını kaybettiği için de Ankara Büyükşehir Belediyesi yıllık ortalama 30 bin tane kefen satın alır. Şimdi 2022 yılında Sayın Mansur Yavaş bir ihale yapmış 30 bin adet kefen almış. 2024 yılında da bir ihale yapmış 30 bin adet kefen almış. Aynı dönemde Üsküdar Devlet Hastanesi 259 TL’den 30 bin adet takım kefen almış. Sonra biz bir hesap yaptık. Mansur Yavaş’ın 30 bin adet almış olduğu kefen takımı fiyatı 10 milyon TL tutuyor. Üsküdar Devlet Hastanesi 57 TL’ye bir tane ceset torbasını satın alıyor. Bu hesaptan gittiğimiz zaman elimize 1 milyon 250 bin adet ceset torbası olması gerekiyor. Ama bu ceset torbaları nerede? Ceset torbalarına ulaşabilmemiz mümkün değil” diye konuştu.