Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konutları yıkılan veya hasar gören depremzedelerden yaklaşık 45 bin kişi Muğla’da misafir edildiği açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konutları yıkılan veya hasar gören depremzedelerden yaklaşık 45 bin kişi Muğla’da misafir edildiği açıklandı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla’nın 13 ilçesinde kamu kurumları, STK’lar ve vatandaşlar tarafından misafir edilen depremzedeler için toplanan yardımları ile depremzede vatandaşları ziyaret ediyor. Milletvekili Gökcan, Milas ve Bodrum’da misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Milletvekili Gökcan ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “Milas’ta 5 bin depremzede kardeşimizi misafir ediyoruz. Bodrum’da da yaklaşık 10 bin depremzede vatandaşımızı ağırlıyoruz. KYK yurdunda misafir edilen depremzede kardeşlerimize 3 öğün sıcak yemek veriliyor. Depremzede çocuklarımız için kreş açıldı ve depremzede kardeşlerimize sağlık hizmetleri veriliyor. Misafirperverlikleri için Milaslı ve Bodrumlu hemşerilerimize ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Devletimiz yaraları saracak güç ve kudrete sahiptir. Depremzede kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Eş zamanlı olarak da deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara başladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; hiçbir kardeşimizi asla yalnız bırakmayacağız. Şehirlerimizin tamamını ihya ve inşa ediyoruz. Güvenli zeminlerde, tarihi ve kültürel dokusu ile şehirlerimizi yeniden kuruyoruz. Bir yıl içerisinde de depremzede kardeşlerimizi yeni ve güvenli evlerine kavuşturacağız” dedi.