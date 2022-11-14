Önceki dönem Çevre ve Orman Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Eroğlu, 20 yılda Balıkesir’e 50 milyar TL’lik yatırımda bulunduklarını söyledi.

Önceki dönem Çevre ve Orman Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Eroğlu, 20 yılda Balıkesir’e 50 milyar TL’lik yatırımda bulunduklarını söyledi.

Önceki dönem Çevre ve Orman Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve AK Parti İl Yönetimi hazır bulundu.

Veysel Eroğlu basın mensuplarına açıklamada bulundu. Eroğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran’ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Balıkesir’in yaşamında ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

"Balıkesir’e 50 milyar liralık yatırım yapıldı"

AK Parti hükümeti olarak 2003 - 2022 yılları arasında Balıkesir’e birçok yatırımı yaptıklarının altını çizen Eroğlu, son 20 yılda 50 milyar TL’lik yatırımı Balıkesir’e kazandırdıklarını söyledi. Eroğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Balıkesir’i gönülden seviyorum. Balıkesir’e muhteşem yatırımlar yaptık. AK Parti hükümeti öncesini sayarsak 5 tane bulamayız ama şimdi Balıkesir’de şu an 48 baraj ve göletimiz var. Balıkesir toprakları çok verimli. Dolayısıyla biz burada sulamalara çok büyük önem verdik. Balıkesir şehir merkezine yıllık 53 milyon metreküp içme suyu temin ettik. 24 baraj ve 24 gölet inşa ettik. 9 baraj ve 2 göletimizin inşası devam ediyor. 700 bin dekar arazimizi sulamaya açarak, çiftçilerimize yıllık 2 milyar 90 milyon liralık zirai gelir artışı sağladık. Bu gerçekten muhteşem bir şey. Balıkesir genelinde 58 deremizin ıslah çalışmalarını tamamlayarak, sel baskınlarının önüne geçtik. Hizmetlerimiz sadece bu alanda değil. Orman yapımızı da ciddi anlamda güçlendirdik. Balıkesir’imizde 214 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Balıkesir Şehir Ormanımızı kurduk ve 15 bal ormanı tesis ettik. Bugün Türkiye’de 400’ü aşkın bal ormanımız var ve Çin’den sonra dünya bal üretiminde ülkemizi ikinci sıraya yükselttik. 15 mesire alanımızı milletimizin hizmetine sunduk.”

“Balıkesir’e 30 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk”

Eroğlu, Balıkesir’in turizm açısından önemli bir kent olduğuna değinerek, "Turist gideceği yer açısından önce hava durumuna bakar. Şimdi bütün Türkiye’de otomatik meteoroloji ölçüm cihazları var. Balıkesir’e 30 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk. 5 adet deniz ve 3 adet havaalanı otomatik meteoroloji gözlem istasyonunu hizmete kazandırdık. Bu hizmetlere ilaveten 1 meteoroloji radarı ve 1 yıldırım tespit, takip sistemini kazandırdık. Bugün otomatik cep telefonundan hava durumunu anında görebilirsiniz" dedi.

Eroğlu, terörü lanetledi

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısını da lanetleyen Veysel Eroğlu, “Canımızı yakan bir olay. Terörü ve destekleyenleri buradan şiddetle kınıyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu yapılan hiçbir zaman yanlarına kar kalmayacak. Gereken hesap sorulacaktır. Türk devleti güçlüdür” dedi.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Milletvekili Veysel Eroğlu’na ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balıkesir’e kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.