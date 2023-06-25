AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinledi.

Seçildiği günden itibaren her fırsatta Kars’a gelen milletvekili Adem Çalkın, mahalle ve köy ziyaretlerini sürdürüyor. Çalkın, geldiği merkez Sukapı Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle buluştu. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Sorunların çözümü noktasında ilgili birim amirleriyle istişare yaptı.

Sukapı mahallesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşana Çalkın, mahalle sakinlerine kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Çalkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da mahalle sakinlerine iletti.

Sukapı mahallesini gezen Çalkın, sorun ve sıkıntıları yerinde gördü. Çalkın, Kars’ın en eski mahallerinden birisi olan Sukapı mahallesinde başta gecekondu dönüşü proje olmak üzere birçok projeyi vatandaşlarla paylaştı.

Kars’ın sorun ve sıkıntılarını çok iyi bildiğini ifade eden Çalkın, “Bizler halkımıza hizmet etmek için göreve talip olduk. Sorunları biliyorum, neler yapılacağını biliyorum. Vatandaşlarımız hiç endişe etmesin. AK Parti hükümetleri döneminde bugüne kadar aldıkları hizmetlerin, daha fazlasını alacaklar. Kars’ın gelişmesi, dönüşmesi ve kalkınması için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. İnşallah birlik, beraberlik içerisin hep birlikte en güzel hizmetleri Kars’a getireceğiz” dedi.

“Vatandaşlar bağrına bastı”

AK Parti İl Başkanlığı döneminde vatandaşların her türlü sorun ve sıkıntılarında yanında olan Çalkın’ı vatandaşlar da bağrına bastı. Çalkın, Sukapı mahallesinde mahalle sakinlerinin sevgisiyle karşılandı. Bir süre mahalle sakinleriyle sohbet eden Çalkın, daha sonra mahalleden ayrıldı.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın’a Sukapı, Kaleiçi ve Atatürk Mahallesi ziyaretinde İl Başkanı Kadir Sarıdağ, Merkez İlçe Başkanı Muammer Sancar ve ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.