AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; "Durmak yok, devam edeceğiz. İyinin de iyisi, güzelin de güzel var. Daha iyi, daha güzel bir şehir olması bakımından da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar; Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Kentte bulunan basın mensuplarına çalışmaları için teşekkürlerini ileten Akar, daha iyi olmak için hep birlikte çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti. Akar; "Hep birlikte iki seçim dönemini beraber yaşadık. Birçok konuda görüşlerimizi, düşüncelerimizi değerlendirmelerimizi sizlerle paylaştık. Hem merkezde hem de ilçelerimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Bu buluşmalarımızı gayet güzel yansıttınız. Bazı sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı vatandaşlarımızla konuştuk. Onlara çare neler olabilir, tartıştık Kayserispor dahil. Sorunların çözülmesi, ihtiyaçların karşılanması için. Memnuniyet verici olan bir husus da şuydu; ister merkezde ister ilçelerimizde Kayserimizin çok ciddi adımlar attığını, çok ciddi gelişmeler sağladığını; Kayserimizin çok önemli yerlere geldiğini memnuniyetle gördük. Sorunlar yok mu? Var. Bu güne kadar nasıl çözdüysek, ihtiyaçları karşıladıysak bundan sonra da hep beraber çalışmak suretiyle çözeceğiz. Bunda basının rolü çok önemli. Gerçekten basının haberleri, değerlendirmeleri, yönlendirmeleri, ortaya koyduğu seçenekler bizim için de ilham kaynağı oluyor. Biz de bunları ciddi şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe doğru adımlarımızı atıyoruz. Bu konuda işbirliğimiz devam edecek. Yapıcı eleştirmeler, değerlendirmeler önemli. Bazı sorunların önümüze taşınması önemli. Bizler de elimizden geldiğince çözüm yolu aramak için hep birlikte çalışacağız. Tabi durmak yok, devam edeceğiz. İyinin de iyisi, güzelin de güzel var. Daha iyi, daha güzel bir şehir olması bakımından da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gücümüz yettiğince, imkanların el verdiği fırsatları değerlendirmek suretiyle her kapıyı çalarak sorunların çözülmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Daha önce yaptığımız çözümler vardı, onlar bir noktaya geldiler. Vatandaşımızla olan münasebetimiz devam ediyor" dedi.

"Böyle bir şey söz konusu değil"

Bakan olmadığı için bazı çalışmalara katılmayacağı iddialarına da cevap veren Akar; "Bu; rivayetlere dayalı yorumlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Yapılması gereken genel kurula katıldık, seçimlere katıldık, Savunma Komisyonu Başkanlığı’na tensip buyurdular seçildik. Görevlerimizi yapıyoruz. Bugün de buraya şehrimize teşekkür için geldik. ’Seçim bitti, çekti gitti’ olmadığını göstermek için vatandaşlarımızla münasebetimizin devam edeceğini göstermek için yine ziyaretlerimizi yapacağız. Rivayetten dolayı böyle bir şey üretiliyor, söz konusu değil.