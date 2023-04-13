AK Parti, 28. Dönem Adıyaman milletvekili adaylarını havaalanında düzenlenen program ile tanıttı.

AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve diğer partililer tarafından Adıyaman Havaalanında karşılanan milletvekili adayları Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve Ziya Polat karşılandı. Program depremde hayatını kaybedenler için okunan Kuran-ı Kerim ve okunan dua ile başladı.

Programın açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, 14 Mayısta yapılacak seçimlerin ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olması temennisinde bulunarak, “Ankara’da coşkulu bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın vizyonel liderliği ile 17 temel başlık altında toplanan seçim beyannamesinde en önemli maddesi depremden etkilenen illerimizin yeniden inşasıdır. Tarihe vefa, geçmişe saygı şeklinde yeniden kentimizi inşa edeceğiz. 28 Dönem Milletvekili adaylarımıza başarılar diliyorum. Diğer yandın 5 dönem boyunca Adıyaman’ı en iyi şekilde temsil eden Ahmet Aydın ve diğer milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakının gücüyle, yarın için hemen şimdi diyoruz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, “Deprem bizi derinde etkiledi ve hüzünlüyüz. Ümitlerimizi yitirmeden gelecek nesillere daha iyi bir Adıyaman bırakmak için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Adıyaman’a emeği geçen milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yeni milletvekili adaylarımız bizim değerlerimizdir. Bu değerlerimize sahip çıkarak, bu kente hizmet etmenin gayretinde olacağız” dedi.

Milletvekili aday adayı Resul Kurt, Adıyaman’ı yeniden imar etmek için hep birlikte çalışacaklarını, Adıyaman’ı yeniden huzurun başkenti yapmak için bu kenti yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Milletvekili adayı İshak Şan, 6 Şubat Depreminde bir çok canımızı kaybettiğimizi, birçok kişinin yaralandığını aktararak, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Milletvekili adayı Mustafa Alkayış’da konuşmasında, çıktıkları bu yolda destek ve dua beklediklerini belirterek, kentin hangi problemi varsa sorunu çözmek için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Milletvekili adayı Hüseyin Özhan ise, Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedef doğrultusunda Türkiye Yüzyılı için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Milletvekili adayı Ziya Polat, 6 Şubatta çok büyük açılar yaşadığını, düştüğümüz yerden yeniden kalkabilmek için bu toplumun birlikte ayağa kalkacağını vurguladı.