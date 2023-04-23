AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili adayı Ferda Ertürk seçim gezisi için gittiği Dinar ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada Ertük ile yanında bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Dinar ilçesi Yeni Denizli caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seçim çalışmasına giden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili adayı Ferda Ertürk’ün içerisinde olduğu A.E., idaresindeki 06 CBG 803 plakalı araç kavşaktan döndüğü esnada plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar yol ortasında durdu. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan Ertürk ve 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.