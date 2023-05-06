AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili adayı Serkan Bayram, Kadıköy’de esnafı ziyaret etti. Seçimde Kadıköy esnafından desteklerini beklediklerini belirten Bayram, vatandaşları yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı’nda yapılacak Büyük İstanbul Mitingi’ne de davet etti.

AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili adayı Serkan Bayram, seçim çalışmaları çerçevesinde Kadıköylü esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kadıköy’de esnaf ziyaretlerinde bulunan Bayram, esnafla sohbet ederek hayırlı kazançlar diledi. Bayram, aynı zamanda Kadıköylü esnaf ve vatandaşları yarın Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi’ne davet etti. Esnaf ziyaretlerinin ardından Serkan Bayram, Kadıköy Rıhtım’da kurulan AK Parti çadırını ziyaret ederek, oradaki görevlilerle bir araya geldi.