AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Şamil Ayrım, Beylikdüzü’nde kapı kapı dolaşarak esnaf ve vatandaşların dertlerini dinleyip sohbet etti.

AK Parti İstanbul 3’üncü Bölge Milletvekili Adayı Şamil Ayrım, 14 Mayıs seçimine doğru saha çalışmalarına Beylikdüzü’nde devam etti. İlçe genelinde vatandaşlarla bir araya gelen Ayrım’a Beylikdüzü AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Günaydın ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Ayrım, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Ayrım, AK Parti teşkilatının uzun süredir sahada kapı kapı vatandaşları ziyaret ettiğini ifade ederek, “Beylikdüzü’ndeyiz bugün. Esnaf ziyaretleri yapıyoruz. 7’den 70’e herkese dokunuyoruz. Bu dokunuş seçim nedeniyle değil seçimlerden evvel de bu bölgeyi çok ziyaret ediyorduk. Bütün İstanbul’da da aynı şekilde. Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu da açıkçası bizi memnun ediyor. Karşımızda Millet İttifakı ve onun uzantıları var. Biz hiç onlara bakmadan vatandaşımızın bize karşı ilgisi, davranışı, duruşu nedir onu tartıyoruz. Gerçekten de çok olumlu tepkiler aldığımızı görüyoruz. Terör olayları vatandaşımızın önem verdiği bir hadise. Çünkü vatandaşımız evinde rahat uyuyamıyor, sokakta rahat yürüyemiyorsa Allah göstermesin geçmişte yaşanan sıkıntılı günleri vatandaşlarımız tekrar görmek istemiyor. 21 yıllık AK Parti iktidarlarında çıta gerçekten çok yükseldi. Sıkıntılı süreçlerimiz oldu ama biz diyoruz ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İşte uçak gemimizi yapıyoruz vatandaşlar görmek için kuyruklar oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımız her gün bir açılış yapıp çok önemli mesajlar veriyor” dedi.