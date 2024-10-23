Ak Parti Mersin Merkez İlçe Mezitli ve Toroslar Gençlik Kollarına yeni atamalar yapıldı.

Ak Parti Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz , atamalar ile ilgili yaptığı açıklamada , '' Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından Mezitli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Ömer Soydan , Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Ilgar Kemal Bulut kardeşlerim atanmıştır. Mezitli ve Toroslar ilçelerimiz ve Mersin'imize hayırlı olsun.Görevi devreden Alp Osman Karaca ve Necdet Yeni kardeşlerime bugüne kadar ki emeklerinden ötürü teşekkür ederim '' dedi.