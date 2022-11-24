Mersin Mezitli İlçesi Ak Parti İlçe Teşkilatı , 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mezitli Belediye İlkokulu - Ortaokulu'nu ziyaret ederek Öğretmenlerin Gününü kutladı.

Ak Parti Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu , Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kaya , İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Ustalar , Ak Parti Mezitli Belediye Meclisi Üyesi Nilgün Aşçılar ve İlçe Yöneticilerinden oluşan heyet , ilk olarak Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç'ı ziyaret ederek nezdinde tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Mezitli Belediye İlkokul ve Ortaokulu'ne geçen heyet burada Okul Müdürü Ahmet Eroğlu , İdareciler ve Öğretmenlerle biraraya gelerek kutlamalara eşlik etti.

İlçe Başkanı Uslu , '' Geleceğimizin teminatı gençlerimizi yetiştiren , en kutsal görevi ifa eden elleri öpülesi öğretmenlerimizin gününü kutluyorum , her türlü sorunlarında İlçe Başkanlığı olarak elimizden gelen ne varsa yanlarındayız , yanlarında olmaya da devam edeceğiz ''dedi.

Görevi başında şehit edilen , ebediyete irtihal eden Öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum diyen Uslu , '' Eğitim Ordumuzun Neferlei Öğretmenlerimizin Gününü canı gönülden kutluyor başarılarının devamını diliyorum ''dedi.