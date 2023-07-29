TBMM'nin tatil olmasından sonra seçim bölgesi Mersin'de çalışmalarını sürdüren Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ; toroslar İlçesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Toroslar İlçe Başkanı Bekir Topçu ,Ak Parti İl ve İlçe Yöneticileri ile birlikte gerçekleşen programda bir ilk yaşandı.

Ak Parti Mersin Milletvekili programa Türkiye'nin ilk yerli milli arabası olan TOGG ile geldi ve Toroslar'ı TOGG ile gezdi.

Toroslar İlçesi Değirmendere Mahallesinde vatandaşlarla buluşan Kıratlı , sorunları dinledi , sohbet etti ve vatandaşların talebini tek tek not etti.

Kıratlı ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada ise , '' Değirmendere Mah. Muhtarımız Sn. Gıyasettin Kara ve değirmendere sakinleri ile buluştuk. Değirmendere muhtarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum '' dedi.

Daha sonra Ayvagediği Mahallesine geçen Kıratlı ve beraberindekilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mersin Milletvekili Kıratlı buradaki programla ilgili yaptığı açıklamada da , ''Ayvagediği Mah. Muhtarımız Sn. Ayhan Gümeli ve Ayvagediği sakinleri ile buluştuk. Ayvagediği muhtarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum '' dedi