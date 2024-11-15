Ak Parti Mersin İl Başkanlığı'nın önerisi ile Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından Anamur , Çamlıyayla ve Mezitli İlçe Başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.

Ak Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı atamaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Abacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , ''Anamur İlçe Başakanlığına Tansu Ay Adil , Çamlıyayla İlçe Başkanlığına Seçil Acer ve Mezitli İlçe Başkanlığına Sıdıka Dinçer atanmıştır.Yeni görevlendirilen İlçe Başkanlarımıza başarılar diliyorum ,Bugüne kadar yaptıkları özverili ve gayretli çalışmalardan dolayı Ayşe Bereli Şakrucu , Muammer Şimşek ve Rabia Asker teşekkür ediyorum dedi.