Ak Parti Mersin İl Başkanlığı'nın önerisi ile Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından Anamur , Çamlıyayla ve Mezitli İlçe Başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı.

Ak Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı atamaları sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Başkan Abacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , ''Anamur İlçe Başakanlığına Tansu Ay Adil , Çamlıyayla İlçe Başkanlığına Seçil Acer ve Mezitli İlçe Başkanlığına Sıdıka Dinçer atanmıştır.Yeni görevlendirilen İlçe Başkanlarımıza başarılar diliyorum ,Bugüne kadar yaptıkları özverili ve gayretli çalışmalardan dolayı Ayşe Bereli Şakrucu , Muammer Şimşek ve Rabia Asker teşekkür ediyorum dedi.