Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı , Mersin Merkez İlçesi Mezitli'de Mezitli Belediıe Başkanı Neşet Tarhan'ında katıldığı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında modacı Barbaros Şansal'ın 10.yıl Marşı okunurlen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçtiği bölümde yaptığı skandal harekete sert tepki göstererek , '' Size rağmen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkacak ve gelecek nesillere tertemiz taşıyacağız '' dedi.

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu görüşleri paylaştı ;

''Size rağmen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkacak ve gelecek nesillere tertemiz taşıyacağız. Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama suçundan hakkında daha önce hapis cezası verilen Barbaros Şansal, bu kez Mezitli Belediyesinin 29 Ekim kutlamalarında İzmir marşı esnasında tamda ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa’ kısmı söylenirken yaptığı ATATÜRK’e karşı saygısız ve edepsiz hareketi kınıyor,Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı da bu ve buna benzer karakter yoksunu,edepsiz,sanatçı kisvesi altında toplumu kirleten,terbiyesiz ve kişilik bozukluğu olan insan müsveddelerine karşı gerekli hassasiyeti göstererek kınamasını bekliyor,Mezitli halkımız başta olmak üzere toplumdan özür dilemeye davet ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan saygısızlığın gereken cezayı alması konusunda konunun takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın'' dedi.