Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı , Mersin Üniversitesi'nde eğitim gören Filistinli gençlerle bir araya geldi. MEÜ Konukevi'nde gerçekleşen buluşmaya Ak Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever , Ak Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve Yöneticiler de iştirak etti.

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı burada yaptığı konuşmada , '' İsrail tarafından canice gerçekleştirilen katliam ve soykırımı hep birlikte lanetledik. Her zaman olduğu gibi bugünde Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.

Gazze’ye,Filistin’e düşen her bir bomba Ankara’ya,Beyrut’a,Trablus’a,Tahran’a,Şam’a düşüyor.. Müslümanların kalbine düşüyor… Soykırım yapan İsrail’i lanetliyorum '' dedi.