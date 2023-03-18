Yeşilay Mersin Şube Başkanı ve önceki dönem Ak Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı , İş İnsanı Halit Pekduran , 28.Dönem Mersin Ak Parti Milletvekili Adaylık başvurusunu İl Başkanı Adem Aldemir'e teslim etti.

Pekduran Adaylık başvurusu sonrasında yaptığı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

Başı Toroslar kadar dik ,Yüreği Akdeniz kadar engin , Türkiye’min incisi, Yoldaşım MERSİN'im !

15 yıldır şerefle sürdürdüğüm siyasi hayatıma ; Türkiye’mizin özeti, göz bebeğimiz MERSİN'imizi birlik içinde , dirlik içinde hak ettiği yere taşımaya ; yeni yüzyılda daha da büyük  ve güçlü bir Türkiye için Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde tüm vatandaşlarımızı aklı selim olarak temsil etmeye , Türkiye’m için canla başla çalışmaya talibim '' dedi.

- ÖZ GEÇMİŞ –

 KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı          : Halit PEKDURAN

TC                         12086815720

Doğum Tarihi    : 22.02.1982

Doğum Yeri       : MARDİN / MİDYAT

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eposta                :[email protected]

Twitter                            :halitpekduran33 Instagram        :halitpekduran33 Facebook                            :Halit Pekduran Telefon No                    0532 700 55 46

Adres                 :Adil Şirketler Grubu / MERSİN

 EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU

İlköğretim     :ZEKİ SABAH İLKOKULU/ORTAOKULU

Ortaöğretim :MERSİN ATATÜRK LİSESİ

Lisans            :DEVAM ETMEKTE

·       SİYASET AKADEMİSİ EĞİTİM PROGRAMI

·       YEŞİLAY EĞİTİM PROGRMALARI

·       MÜSİAD GELİŞİM PROGRAMLARI

·       ÇOK SAYIDA KİŞİSEL GELİŞİM SERTİFİKA PROGRAMI

 İŞ HAYATI

·       ADİL ŞİRKETLER GURUBU:

(ADİL KUYUMCULUK, HALİT GOLD, YASER GOLD OLMAK ÜZERE TOPLAM 9 ŞUBE)

·       HALİT SPOR MERKEZİ

·       HALİT AUTO

 SİYASİ HAYATI

·       2010 - 2012 İL GENÇLİK KOLLARI MALİ İŞLER BAŞKANI

·       2012 MERSİN İL BAŞKANLIĞI KONGRESİ İL YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

·       2013 İL AR-GE BAŞKANLIĞI

·       2014 SİYASET AKADEMİSİ MERSİN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

·       2015 İL BAŞKANI DANIŞMANLIĞI

·       2017 SİYASET AKADEMİSİ MERSİN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

·       2020 SİYASET AKADEMİSİ MERSİN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

·       İL YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ (2012 YILINDAN İTİBAREN DEVAM ETMEKTE)

Ak Parti Mersin İl Başkanı Aldemir Oldu Ak Parti Mersin İl Başkanı Aldemir Oldu

STK HAYATI

·       2006 GENÇ MUSİAD MERSİN KURUCU ÜYELİĞİ

·       2006 GENÇ MÜSİAD’TA MALİ İŞLER KOMİSYON BAŞKANLIĞI

·       2008 MUSİAD ASİL ÜYESİ VE DENETLEME KURULU ÜYELİĞİ (DEVAM ETMEKTE)

·       2010 ÖNDER MERSİN KURUCUSU VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI (DEVAM ETMEKTE)

·       2014 YEŞİLAY MERSİN KURUCU BAŞKAN YARDIMCILIĞI (DEVAM ETMEKTE)

·       2015 MERSİN GÜCÜ SPOR KULÜBÜ KURUCU ÜYELİĞİ

·       2022 YEŞİLAY MERSİN ŞUBE BAŞKANLIĞI (DEVAM ETMEKTE)