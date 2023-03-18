Yeşilay Mersin Şube Başkanı ve önceki dönem Ak Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı , İş İnsanı Halit Pekduran , 28.Dönem Mersin Ak Parti Milletvekili Adaylık başvurusunu İl Başkanı Adem Aldemir'e teslim etti.

Pekduran Adaylık başvurusu sonrasında yaptığı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

Başı Toroslar kadar dik ,Yüreği Akdeniz kadar engin , Türkiye’min incisi, Yoldaşım MERSİN'im !

15 yıldır şerefle sürdürdüğüm siyasi hayatıma ; Türkiye’mizin özeti, göz bebeğimiz MERSİN'imizi birlik içinde , dirlik içinde hak ettiği yere taşımaya ; yeni yüzyılda daha da büyük ve güçlü bir Türkiye için Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde tüm vatandaşlarımızı aklı selim olarak temsil etmeye , Türkiye’m için canla başla çalışmaya talibim '' dedi.

- ÖZ GEÇMİŞ –

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı : Halit PEKDURAN

TC 12086815720

Doğum Tarihi : 22.02.1982

Doğum Yeri : MARDİN / MİDYAT

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eposta :[email protected]

Twitter :halitpekduran33 Instagram :halitpekduran33 Facebook :Halit Pekduran Telefon No 0532 700 55 46

Adres :Adil Şirketler Grubu / MERSİN

EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU

İlköğretim :ZEKİ SABAH İLKOKULU/ORTAOKULU

Ortaöğretim :MERSİN ATATÜRK LİSESİ

Lisans :DEVAM ETMEKTE

· SİYASET AKADEMİSİ EĞİTİM PROGRAMI

· YEŞİLAY EĞİTİM PROGRMALARI

· MÜSİAD GELİŞİM PROGRAMLARI

· ÇOK SAYIDA KİŞİSEL GELİŞİM SERTİFİKA PROGRAMI

İŞ HAYATI

· ADİL ŞİRKETLER GURUBU:

(ADİL KUYUMCULUK, HALİT GOLD, YASER GOLD OLMAK ÜZERE TOPLAM 9 ŞUBE)

· HALİT SPOR MERKEZİ

· HALİT AUTO

SİYASİ HAYATI

· 2010 - 2012 İL GENÇLİK KOLLARI MALİ İŞLER BAŞKANI

· 2012 MERSİN İL BAŞKANLIĞI KONGRESİ İL YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

· 2013 İL AR-GE BAŞKANLIĞI

· 2014 SİYASET AKADEMİSİ MERSİN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

· 2015 İL BAŞKANI DANIŞMANLIĞI

· 2017 SİYASET AKADEMİSİ MERSİN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

· 2020 SİYASET AKADEMİSİ MERSİN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

· İL YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ (2012 YILINDAN İTİBAREN DEVAM ETMEKTE)

STK HAYATI

· 2006 GENÇ MUSİAD MERSİN KURUCU ÜYELİĞİ

· 2006 GENÇ MÜSİAD’TA MALİ İŞLER KOMİSYON BAŞKANLIĞI

· 2008 MUSİAD ASİL ÜYESİ VE DENETLEME KURULU ÜYELİĞİ (DEVAM ETMEKTE)

· 2010 ÖNDER MERSİN KURUCUSU VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI (DEVAM ETMEKTE)

· 2014 YEŞİLAY MERSİN KURUCU BAŞKAN YARDIMCILIĞI (DEVAM ETMEKTE)

· 2015 MERSİN GÜCÜ SPOR KULÜBÜ KURUCU ÜYELİĞİ

· 2022 YEŞİLAY MERSİN ŞUBE BAŞKANLIĞI (DEVAM ETMEKTE)