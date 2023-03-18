Yeşilay Mersin Şube Başkanı ve önceki dönem Ak Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı , İş İnsanı Halit Pekduran , 28.Dönem Mersin Ak Parti Milletvekili Adaylık başvurusunu İl Başkanı Adem Aldemir'e teslim etti.
Pekduran Adaylık başvurusu sonrasında yaptığı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;
Başı Toroslar kadar dik ,Yüreği Akdeniz kadar engin , Türkiye’min incisi, Yoldaşım MERSİN'im !
15 yıldır şerefle sürdürdüğüm siyasi hayatıma ; Türkiye’mizin özeti, göz bebeğimiz MERSİN'imizi birlik içinde , dirlik içinde hak ettiği yere taşımaya ; yeni yüzyılda daha da büyük ve güçlü bir Türkiye için Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde tüm vatandaşlarımızı aklı selim olarak temsil etmeye , Türkiye’m için canla başla çalışmaya talibim '' dedi.
- ÖZ GEÇMİŞ –
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı : Halit PEKDURAN
TC 12086815720
Doğum Tarihi : 22.02.1982
Doğum Yeri : MARDİN / MİDYAT
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eposta :[email protected]
Twitter :halitpekduran33 Instagram :halitpekduran33 Facebook :Halit Pekduran Telefon No 0532 700 55 46
Adres :Adil Şirketler Grubu / MERSİN
EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU
İlköğretim :ZEKİ SABAH İLKOKULU/ORTAOKULU
Ortaöğretim :MERSİN ATATÜRK LİSESİ
Lisans :DEVAM ETMEKTE
· SİYASET AKADEMİSİ EĞİTİM PROGRAMI
· YEŞİLAY EĞİTİM PROGRMALARI
· MÜSİAD GELİŞİM PROGRAMLARI
· ÇOK SAYIDA KİŞİSEL GELİŞİM SERTİFİKA PROGRAMI
İŞ HAYATI
· ADİL ŞİRKETLER GURUBU:
(ADİL KUYUMCULUK, HALİT GOLD, YASER GOLD OLMAK ÜZERE TOPLAM 9 ŞUBE)
· HALİT SPOR MERKEZİ
· HALİT AUTO
SİYASİ HAYATI
· 2010 - 2012 İL GENÇLİK KOLLARI MALİ İŞLER BAŞKANI
· 2012 MERSİN İL BAŞKANLIĞI KONGRESİ İL YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
· 2013 İL AR-GE BAŞKANLIĞI
· 2014 SİYASET AKADEMİSİ MERSİN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
· 2015 İL BAŞKANI DANIŞMANLIĞI
· 2017 SİYASET AKADEMİSİ MERSİN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
· 2020 SİYASET AKADEMİSİ MERSİN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
· İL YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ (2012 YILINDAN İTİBAREN DEVAM ETMEKTE)
STK HAYATI
· 2006 GENÇ MUSİAD MERSİN KURUCU ÜYELİĞİ
· 2006 GENÇ MÜSİAD’TA MALİ İŞLER KOMİSYON BAŞKANLIĞI
· 2008 MUSİAD ASİL ÜYESİ VE DENETLEME KURULU ÜYELİĞİ (DEVAM ETMEKTE)
· 2010 ÖNDER MERSİN KURUCUSU VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI (DEVAM ETMEKTE)
· 2014 YEŞİLAY MERSİN KURUCU BAŞKAN YARDIMCILIĞI (DEVAM ETMEKTE)
· 2015 MERSİN GÜCÜ SPOR KULÜBÜ KURUCU ÜYELİĞİ
· 2022 YEŞİLAY MERSİN ŞUBE BAŞKANLIĞI (DEVAM ETMEKTE)