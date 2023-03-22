Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan TBMM 28. Dönem seçimleri için Ak Parti Mersin Milletvekili Aday Adayı oldu.

Ak Parti Mersin İl Başkanlığına yaptığı adaylık başvurusundan sonra açıklama yapan Kemal Kaçmaz: “Değerli dostlarım 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde Ak Partiden Aday Adaylığı için başvuru yapmış bulunmaktayım. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.