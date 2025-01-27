Ak Parti Mersin İl Kadın Kolları 7. Olağan İl Kongresi Mersin Edip Burhan Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti.

Ak Parti Genel Merkez Koordinatörü Ayşe Tülay Ertürk'ün divan başkanlığı yaptığı 7. Olağan İl Kongresine önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı Ak Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati , Ak Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever , Ak Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Ak Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı , Havva Sibel Söylemez, Memur-Sen İl Başkanı Ertuğrul Yıldız , Ak Parti Kadın Kolları Genel Merkez MKYK üyesi Züleyha Karademir , Ak Parti Kadın Kolları Mersin Bölge Koordinatörü Ayşe Tülay Öz , MHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Aslı Könte Öz, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Ak Parti İl Yöneticileri, Ak Parti İlçe Başkanları , İl Delegeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Kongresinde açılış konuşmasını yapan İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı ; '' Teşkilatımıza gönül vermiş hanımefendiler beyefendiler hoş geldiniz sefalar getirdiniz.Bugün Miraç Kandili. Peygamberimizin Allahutaala'nın huzuruna yükseldiği gün bugün.Peygamberimizin ‘’gözümün nuru’’ dediği 5 vakit namaz.

Bakara Suresinin son 2 ayeti, Müslümanların Allah’a şirk koşmayanların günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesi verildiği gün bugün.Dualarımızda ülkesinde yaşanan tüm zulme, acıya rağmen… eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneleri de unutmayalım inşallah.

Şuan burada bulunan herkesin duaları kabul olması dileğiyle kandilinizi en içten dileklerimle kutluyorum.

Ve hiçbir şey sebepsiz değildir elbette, kongremizin de bu güne denk gelmesi gibi.

Değil midir ki teşkilatlarımızın bu güne kadar yazmış olduğu başarı hikayesinde kadınlarımızın azmi, davasına olan inancı, ülkesine olan sevdası. çünkü kadın sevgidir, merhamettir, koruyucudur, üretkendir, güçlüdür ve başarılıdır.

Mersin’in Ak Kadınları!

Hep bir ağızdan ne diyoruz, kadının olduğu yerde başarı vardır.

Kürdü-Yörüğü, Alevisi-Sünnisi, ebru sanatımızın bir parçası olan ve ay yıldızlı bayrağın kahramanı Mersinli Ak Kadınlar.Hazır mısınız?

2028’i beklemeden yarın seçim varmış gibi çalışmaya hazır mısınız?

Önce en yakınınızı, sokağınızı, mahallenizi, ilçelerinizi ve tüm Mersini;

Gezmeye, gönüllere dokunmaya, dua almaya, sevgiyi merhameti yaymaya hazır mısınız?

Hani derler ya kale içerden fethedilir. Coşkunuza sağlık. kaleyi içerden fethedecek Ak Kadınlarımızın coşkusu bu.

Biz küçük bir obadan cihan imparatorluğunu kuran Osman Gaziyi yetiştiren Haymana'yız.

Konstantine'yi fetheden, bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı yetiştiren Hüma Hatunuz.

Biz, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin kahramanlarından kara Fatmayız, Nene Hatunuz, Şerife Bacıyız.

Biz, 15 Temmuz'da hainlerin mermisine kendini siper eden Ömer Halis Demir’in annesi Fadime anayız.

Biz güzel mersinin cesur yürekli Ak Kadınlarıyız , dünümüzden ilham aldık; bugünümüz ve yarınlarımız için meydanlardayız.

Biz ak kadınlarız.

evinde anne, okulda öğretmen, hastanede doktor, adliyede hakim, tarlada çiftçiyiz. ürünleri yetiştirir ve çoğaltırız. hep başarırız.

Biz ak kadınlarız.

Siyasetten ekonomiye, iş dünyasından sivil toplum faaliyetlerine her alanda cumhurbaşkanımızın izinde imzamızı atarız.

Biz ak kadınlarız. her yerde varız ve hep olamaya devam edeceğiz.

Dil, din, ırk, mezhep farklılıklarımızı kenara koyarak sevdamızın şehri Mersin’imiz için çalışacağız.

Bizim gücümüz mersinin gücüdür. bizim gücümüz Türkiye'nin gücüdür.

1935 seçimlerinde kadına seçme ve seçilme hakkı verildi. ancak bu ülkeyi yönetenler bizlere seçilme hakkımızı tam olarak kullandırtmadılar. Ta ki 2015 seçimlerinde kadın, seçilme özgürlüğü ile parlementoya girdi. Artık şimdi parlementoda %20 oranla mecliste en çok kadın milletvekilini, yerelde en çok kadın meclis üyelerini çıkartan tek parti ak parti olmuştur.

Kadınların başörtüsüne karışanlara dur diyen, kadın haklarını biri bize dayattığı için değil, Allah'ın emri, kültürümüzün mirası, insanlığın gereği olduğu için savunan bir cumhurbaşkanımız var.

Böylece bir zamanlar baş örtüsü yüzünden okuyamayan, Devlet dairelerinde çalışamayan, hatta evinden çıkamayan güçlü kadınlarımız için zorbalık bitti. Bu davanın 23 yıllık destanlaşan başarı hikayesinde kadınların emeği ve alın teri çok büyüktür.

Kadının; Başarısı özgüveni ve emeğini göz ardı etmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın :

‘’Kalkınma Planımızın Merkezinde Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye ilkesini yerleştirdik.’’ Demiştir ve kadına verdiği değeri “Türkiye Yüzyılı Kadınların Yüzyıl Olacaktır.’’ sözleriyle tarihe not düşmüştür.

Sayın Cumhurbaşkanımız R.T.E sayesinde hep en önde Ve hep güçlüyüz.

14 Eylül 2023 Tarihinde Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, İl Kadın Kolları Başkanı olarak atandıktan sonra Mersinimizde söz sahibi olan dinamik kadınlarımızı ziyaret ederek başladım görevime. Tüm kadın sendika temsilcilerimizi, kadın derneklerimizi, kadın muhtarlarımızı, kadın meclis üyelerimizi, iş kadınlarımızı ziyaret ettim. Ve bir kez daha anladım ki Mersinde çok güçlü ve büyük bir aileyiz.

Bizler her noktada kadınların dertlerine derman olmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz…..

Tek Gönül,Tek Bilek, Tek Yumruğuz.

Mersin'de İlçelerde tecrübeli ablalarımız ve genç kızlarımız ile İl Yönetimi İlçe Yönetimi, Mahalle Yönetimi Ve Sandık Yönetimine kadar iyi bir ekip kuracağız, İl Başkanımızla Genel Merkezimizle uyum içinde çalışacağız.

Bizler Ak Kadınlarız. Gelecek nesiller için, Gazze-Filistindeki tüm anne ve çocuklar için, dağa zorla götürülen çocuklarımız ve aileleri için tüm gücümüzle çalışacağız.

Geleceğe olan umudumuz her zamankinden daha güçlü.

Canla başla ilk günkü heyecanla diyerek çıktığımız bu yolda;

Ak Partinin 23 yıllık destanlaşan başarısında siz kahramanlara,

Bu davaya hizmet etmek için zaman mefhumu gözetmeksizin emek veren tüm kadın kolları teşkilatıma, Mersin Kadın Kollarına desteğini esirgemeyen sayın Nureddin Nebati bakanımıza, sayın millet vekillerimize, sayın MKYK üyemize, sayın il başkanımıza, bu toplantının hazırlanmasında emeği geçen tüm başkanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Fatma Abacının tek aday olarak girdiği İl Kadın Kolları Başkanlığı seçiminde, Fatma Abacı delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Fatma Abacı Başkanlığındaki yeni İl yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;